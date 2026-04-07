Τα παραμυθένια γενέθλια της Εστρέλα Νούρι: Το ρομαντικό δείπνο, τα λουλούδια και το «χρόνια πολλά πριγκίπισσα» του Γουόκαπ, βίντεο
Ο Τόμας Γουόκαπ και η σύζυγός του Εστρέλα Νούρι έζησαν μια μοναδική εμπειρία σε σουίτα στο ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρεταννία»

Σαν παραμύθι έζησαν το ζευγάρι, Τόμας Γουόκαπ και Εστρέλα Νούρι, τα γενέθλια της δεύτερης σε σουίτα του ξενοδοχείου Μεγάλη Βρεταννία. 

Οι δύο τους πέρασαν την ημέρα σε πολυτελές κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας. Παραγωγή Χόλιγουντ έστησε ο Γουόκαπ. Οι εκπλήξεις ήταν πολλές για τα 32α γενέθλια της συζύγου του.

Η πάντα ενεργή στα social media Αμερικανίδα, Ιρανικής καταγωγής καλλονή, φρόντισε οι followers να «περάσουν» μαζί τους κάθε στιγμή, καθώς ανέβασε αρκετά stories στο Instagram, τα οποία έκανε αναδημοσίευση ο πλέι μέικερ του Ολυμπιακού. 

Αυτό που ξεχώρισε αρχικά ήταν η θέα από το roof garden του ξενοδοχείου, αρχικά στο δείπνο που έκαναν οι δύο τους με πολύ ακριβά πιάτα και κατά δεύτερον την ώρα που η Εστρέλα έσβησε τα κεράκια από μία πολύ ιδιαίτερη τούρτα. 

Ήταν σε σχήμα καρδιάς και πάνω έγραφε, «χρόνια πολλά πριγκίπισσα». 

Επιπλέον ο Αμερικανός της έκανε και ένα πολύ ξεχωριστό δώρο, ένα βραχιόλι το οποίο η Εστρέλα το ανέβασε στο Instagram με μία ενθουσιώδη λεζάντα.

Οι δύο τους είναι ζευγάρι από το 2023 και παντρεύτηκαν το 2024 στη Μήλο σε πολύ κλειστό κύκλο.
Πασχαλινό τραπέζι: «Όλα και κάτι παραπάνω» στην ΑΒ Βασιλόπουλος

Η ΑΒ Βασιλόπουλος είναι ο απόλυτος one-stop προορισμός των πασχαλινών αγορών, με γευστικές και οικονομικές επιλογές για κάθε νοικοκυριό. Από το αρνί και το κατσίκι μέχρι τα τσουρέκια, τα σοκολατένια αυγά και τα κρασιά προσφέρονται επιλογές τόσο online όσο και στα supermarket ΑΒ Βασιλόπουλος για ένα ολοκληρωμένο πασχαλινό τραπέζι με ποιότητα, ποικιλία και προσφορές.

bwin: Σημαντική διάκριση ως Sports Brand of the Year με 11 βραβεία!

Τον απόλυτο θρίαμβο αποτέλεσαν για την bwin τα Sports Marketing Awards 2026, καθώς κατέκτησε 11 βραβεία, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της παρουσία στον ελληνικό αθλητισμό και την επιτυχημένη υλοποίηση καινοτόμων δράσεων χορηγίας.

