Χάρις στο ισχυρό 5G δίκτυό της, η Nova αλλάζει τα δεδομένα στον τομέα των ευρυζωνικών οικιακών συνδέσεων και -λειτουργώντας ως τεχνολογικός επιταχυντής- προσφέρει για πρώτη φορά στην αγορά ασύρματη σύνδεση έως 500 Mbps, χωρίς καλώδια και χρονοβόρες εργασίες.
Άρσεναλ: Η… απίθανη μέθοδος του Αρτέτα που έγινε περίγελος!
Η Άρσεναλ έγινε στόχος χλευασμού για τις… αλλόκοτες ασκήσεις που εφάρμοσε στην προπόνηση, με τον Μικέλ Αρτέτα να αναζητά τρόπο να «ξυπνήσει» την ομάδα του μετά από δύο διαδοχικές ήττες
Οι ανορθόδοξες μέθοδοι του Ισπανού τεχνικού έφτασαν σε νέο επίπεδο τη Δευτέρα, όταν οι ποδοσφαιριστές των «Κανονιέρηδων» εθεάθησαν να εκτελούν μια σειρά από παράξενες ασκήσεις στο προπονητικό κέντρο Sobha Realty, στο London Colney, όπως καταγράφει η «Daily Mail».
Ο Αρτέτα είναι γνωστός από την αρχή της θητείας του για τις ιδιαίτερες μεθόδους που επιστρατεύει στην προσπάθειά του να αποσπάσει το μέγιστο από τους παίκτες του. Στο παρελθόν, μάλιστα, είχε φτάσει στο σημείο να προσλάβει… πορτοφολάδες, προκειμένου να ενισχύσει την αντίληψη και την εγρήγορση των ποδοσφαιριστών του.
