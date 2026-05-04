Μπιγιονσέ: Η μητέρα της μοιράστηκε το μεγαλύτερο μάθημα που πήρε από τη μάχη της με τον καρκίνο
Η Τίνα Νόουλς είχε διαγνωστεί με καρκίνο του μαστού σε πρώιμο στάδιο πριν από δύο χρόνια
Το μεγαλύτερο μάθημα που πήρε μέσα από τη μάχη που έδωσε με τον καρκίνο του μαστού μοιράστηκε η μητέρα της Μπιγιονσέ. Η Τίνα Νόουλς αποκάλυψε τη σοβαρή περιπέτεια της υγείας της πριν από έναν χρόνο, αναφέροντας πως είχε διαγνωστεί στο πρώτο στάδιο της νόσου το 2024.
Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της σε πάνελ στο Φεστιβάλ Βιβλίου των Los Angeles Times 2026, στις 18 Απριλίου, η 72χρονη Νόουλς ενθάρρυνε το κοινό να «κάνει τις μαστογραφίες του», αναγνωρίζοντας ότι η ίδια έχασε δύο προγραμματισμένους ελέγχους πριν διαγνωστεί τον Ιούλιο του 2024. Όπως εξήγησε, ήταν θαύμα το γεγονός ότι οι γιατροί κατάφεραν να εντοπίσουν τον καρκίνο σε πρώιμο στάδιο. «Οπότε πηγαίνετε να κάνετε τις μαστογραφίες σας — είναι τόσο σημαντικό να φροντίζετε τον εαυτό σας», προέτρεψε τους παρευρισκόμενους.
Η μητέρα της τραγουδίστριας επισήμανε επίσης ότι είναι πολύ σημαντικό να έχει κανείς γύρω του έναν «στενό κύκλο» ανθρώπων — είτε «συνδέονται μαζί σου με δεσμούς αίματος είτε είναι φίλοι».
«Όταν ακούς τη λέξη καρκίνος, είναι το πιο τρομακτικό πράγμα που μπορείς ποτέ να περάσεις και χρειάζεσαι γύρω σου ανθρώπους που θα σε στηρίξουν και θα σε βοηθήσουν να το ξεπεράσεις. Είχα πολλούς ανθρώπους που με βοήθησαν να το ξεπεράσω, αλλά κάποιοι άνθρωποι δεν είναι τόσο τυχεροί», εξομολογήθηκε.
Όσο για τα μαθήματα που πήρε από την περιπέτειά της με τον καρκίνο, τόνισε ότι έμαθε πως έπρεπε να «ρίξει ρυθμούς» και να «σταματήσει να εξαρτάται τόσο από τους άλλους». Τώρα, όπως εξήγησε, «απλώς φροντίζω πραγματικά τον εαυτό μου και παίρνω χρόνο για να απολαμβάνω τη ζωή μου και να μην είμαι συνεχώς τόσο αγχωμένη».
Κλείνοντας, πρόσθεσε: «Αυτό ήταν το μεγαλύτερο μάθημα που προέκυψε από όλο αυτό. Είναι ακόμα δύσκολο γιατί, ξέρετε, θα μπω σε αεροπλάνο απόψε και μετά θα ξαναμπώ σε αεροπλάνο σε δύο ημέρες για μία ημέρα, και ακόμη μερικές φορές υστερώ στο να φροντίζω τον εαυτό μου με τον καλύτερο τρόπο. Τουλάχιστον τώρα το συνειδητοποιώ, γιατί, ξέρετε, μπορείς να δίνεις και να δίνεις και να δίνεις, αλλά μία μέρα δεν θα είσαι εκεί για να δώσεις σε αυτούς τους ανθρώπους αν δεν φροντίζεις τον εαυτό σου. Οπότε αυτό είναι πραγματικά σημαντικό».
Φωτογραφία: Shutterstock
Tina Knowles Shares the Biggest Lessons She Learned After Her Breast Cancer Diagnosis https://t.co/ao9Bm1W3nC— People (@people) May 3, 2026
