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Χειροπέδες σε 20χρονο διακινητή στη Μύκονο: Βίντεο με τα δεκάδες «φιξάκια» που βρήκαν αστυνομικοί κάτω από το τιμόνι του ΙΧ του
Χειροπέδες σε 20χρονο διακινητή στη Μύκονο: Βίντεο με τα δεκάδες «φιξάκια» που βρήκαν αστυνομικοί κάτω από το τιμόνι του ΙΧ του
Ο 20χρονος θα αποκόμιζε παράνομο οικονομικό όφελος που θα ξεπερνούσε τις 28.000 ευρώ από τη διάθεση των κατασχεθέντων ναρκωτικών
Πλήγμα στα κυκλώματα διακίνησης ναρκωτικών που δρουν στη Μύκονο κατάφεραν οι αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης αστυνομίας του νησιού, οι οποίοι, έπειτα από οργανωμένη επιχείρηση και παρακολούθηση, πέρασαν χειροπέδες σε έναν 20χρονο υπήκοο Βόρειας Μακεδονίας που φέρεται να είχε αναλάβει τον εφοδιασμό της «αγοράς» με εκατοντάδες έτοιμες προς πώληση δόσεις ναρκωτικών.
Οι αστυνομικοί είχαν συγκεντρώσει πληροφορίες ότι ο νεαρός διακινούσε σημαντικές ποσότητες ναρκωτικών στο νησί και ύστερα από πολυήμερη παρακολούθηση, κατάφεραν να εντοπίσουν τόσο τις κινήσεις του όσο και την υπαίθρια «καβάτζα» που χρησιμοποιούσε για την απόκρυψη των ουσιών. Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε το βράδυ της 1ης Αυγούστου, όταν ο 20χρονος ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη.
Κατά τον έλεγχο στο αυτοκίνητό του, όπως βλέπετε και στο βίντεο που εξασφάλισε το protothema.gr, οι αστυνομικοί εντόπισαν επιμελώς κρυμμένο κάτω από το τιμόνι ένα πλαστικό κουτί, μέσα στο οποίο υπήρχαν δεκάδες έτοιμα «φιξάκια» με ροζ κοκαΐνη, κοκαΐνη, κεταμίνη και MDMA, καθώς και 35 χάπια XTC. Στην κατοχή του βρέθηκαν ακόμη 430 ευρώ σε μετρητά και ένα κινητό τηλέφωνο.
Η έρευνα συνεχίστηκε στην υπαίθρια «καβάτζα», όπου αποκαλύφθηκε το πραγματικό μέγεθος της δράσης του. Μέσα σε ειδικά διαμορφωμένες αεροστεγείς φιάλες τύπου θερμός, οι αστυνομικοί εντόπισαν ακόμη 93 συσκευασίες MDMA, 61 συσκευασίες κεταμίνης, 11 συσκευασίες ροζ κοκαΐνης, τέσσερις συσκευασίες ακατέργαστης κάνναβης και 160 χάπια XTC, όλα έτοιμα για διάθεση στους πελάτες του. Συνολικά κατασχέθηκαν 232 «φιξάκια» διαφόρων ναρκωτικών ουσιών και 195 ναρκωτικά δισκία.
Οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν στη συνέχεια έρευνα και στην προσωρινή κατοικία του, όπου εντόπισαν 13.860 ευρώ, καθώς και πλήθος από σακουλάκια τύπου zip και υλικά συσκευασίας, τα οποία χρησιμοποιούνταν για τον διαχωρισμό και την προετοιμασία των ναρκωτικών προς πώληση. Μαζί με τα χρήματα που βρέθηκαν πάνω του, το συνολικό ποσό που κατασχέθηκε ανέρχεται σε 14.290 ευρώ.
Σύμφωνα με την εκτίμηση των αστυνομικών, με βάση τις τιμές που επικρατούν, ο 20χρονος θα αποκόμιζε παράνομο οικονομικό όφελος που θα ξεπερνούσε τις 28.000 ευρώ από τη διάθεση των κατασχεθέντων ναρκωτικών. Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του αφορά διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, ενώ οδηγήθηκε ενώπιον της Δικαιοσύνης.
Οι αστυνομικοί είχαν συγκεντρώσει πληροφορίες ότι ο νεαρός διακινούσε σημαντικές ποσότητες ναρκωτικών στο νησί και ύστερα από πολυήμερη παρακολούθηση, κατάφεραν να εντοπίσουν τόσο τις κινήσεις του όσο και την υπαίθρια «καβάτζα» που χρησιμοποιούσε για την απόκρυψη των ουσιών. Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε το βράδυ της 1ης Αυγούστου, όταν ο 20χρονος ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη.
Κατά τον έλεγχο στο αυτοκίνητό του, όπως βλέπετε και στο βίντεο που εξασφάλισε το protothema.gr, οι αστυνομικοί εντόπισαν επιμελώς κρυμμένο κάτω από το τιμόνι ένα πλαστικό κουτί, μέσα στο οποίο υπήρχαν δεκάδες έτοιμα «φιξάκια» με ροζ κοκαΐνη, κοκαΐνη, κεταμίνη και MDMA, καθώς και 35 χάπια XTC. Στην κατοχή του βρέθηκαν ακόμη 430 ευρώ σε μετρητά και ένα κινητό τηλέφωνο.
Η έρευνα συνεχίστηκε στην υπαίθρια «καβάτζα», όπου αποκαλύφθηκε το πραγματικό μέγεθος της δράσης του. Μέσα σε ειδικά διαμορφωμένες αεροστεγείς φιάλες τύπου θερμός, οι αστυνομικοί εντόπισαν ακόμη 93 συσκευασίες MDMA, 61 συσκευασίες κεταμίνης, 11 συσκευασίες ροζ κοκαΐνης, τέσσερις συσκευασίες ακατέργαστης κάνναβης και 160 χάπια XTC, όλα έτοιμα για διάθεση στους πελάτες του. Συνολικά κατασχέθηκαν 232 «φιξάκια» διαφόρων ναρκωτικών ουσιών και 195 ναρκωτικά δισκία.
Οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν στη συνέχεια έρευνα και στην προσωρινή κατοικία του, όπου εντόπισαν 13.860 ευρώ, καθώς και πλήθος από σακουλάκια τύπου zip και υλικά συσκευασίας, τα οποία χρησιμοποιούνταν για τον διαχωρισμό και την προετοιμασία των ναρκωτικών προς πώληση. Μαζί με τα χρήματα που βρέθηκαν πάνω του, το συνολικό ποσό που κατασχέθηκε ανέρχεται σε 14.290 ευρώ.
Σύμφωνα με την εκτίμηση των αστυνομικών, με βάση τις τιμές που επικρατούν, ο 20χρονος θα αποκόμιζε παράνομο οικονομικό όφελος που θα ξεπερνούσε τις 28.000 ευρώ από τη διάθεση των κατασχεθέντων ναρκωτικών. Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του αφορά διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, ενώ οδηγήθηκε ενώπιον της Δικαιοσύνης.
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