Ξεκάθαρος ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς: «Δεν θ' αλλάξω τρόπο σκέψης ως προπονητής»

Και τώρα υπήρχαν παιδιά που θα μπορούσα να έχω καλέσει, άλλοι είχαν τραυματισμούς, άλλοι δεν είχαν παιχνίδια. Εγώ πάντα πρέπει να σκέφτομαι και πιο νωρίς για διαφορετικές λύσεις γιατί έχουμε πολλά νέα παιδιά στην ομάδα και αυτό έχει τεράστιο ενδιαφέρον και για τις άλλες ομάδες.Μπορεί να υπάρχουν μεταγραφές και εκεί μπορεί να μην έχουν τον ίδιο χρόνο συμμετοχής. Υπάρχουν ιδιαίτερα θέματα, πραγματικά έχουμε ταλαντούχο και πολύ νέο γκρουπ. Όλες αυτές οι εμπειρίες με τα ματς της Εθνικής είναι διαφορετικές για αυτούς. Ως προπονητής βλέπεις ένα διάστημα πέρα από το φυσιολογικό ώστε να έχουμε κάποιες έτοιμες λύσεις. Όλοι περιμένουν αποτελέσματα, ανεξάρτητα από το ποιος αγωνίζεται».«Ως άνθρωπος που πέρασε όλη του τη ζωή στον Ηρακλή είμαι πολύ χαρούμενος. Όλα αυτά τα χρόνια που ταλαιπωρήθηκε ήταν κρίμα και για τον Ηρακλή και για τη Θεσσαλονίκη και για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Είναι διαφορετική ομάδα και εύχομαι να παραμείνει για πολλά χρόνια στην πρώτη κατηγορία”.Για τα διαφορετικά πράγματα που περιμένει από τους ποδοσφαιριστές: “ Το είχα τονίσει και μετά το προηγούμενο ματς και πριν, ο στόχος μου πάντα ήταν πλέον να κάνουμε παιχνίδια επειδή είχαμε μια εξαιρετική πορεία στο δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας και από τα μπαράζ ανεβήκαμε στο πρώτο. Αυτό αλλάζει πολλά. Η Εθνική ήταν πολλά χρόνια στο τρίτο γκρουπ και τα παιχνίδια δεν είχαν τόσο μεγάλη πρόκληση.Σε αυτή τη διαδικασία μεγαλώσαμε λίγο γρήγορα. Διαφορετικοί αντίπαλοι. Και στόχος μου είναι να είμαστε προετοιμασμένοι και για διαφορετικά στιλ ποδοσφαίρου για να τεστάρουμε τον εαυτό μας. Το παιχνίδι με την Παραγουάη ήταν πολύ χρήσιμο, με τις εμπειρίες που αποκομίσαμε από μια ομάδα με διαφορετικό στιλ.Η Ουγγαρία είναι μια πολύ καλή ομάδα, έχει έναν προπονητή πολλά χρόνια, έπαιξε διαφορετικά πρόσφατα σε σχέση με το τελευταίο διάστημα. Αλλάζει τρόπο παιχνιδιού, που για εμάς είναι πρόκληση γιατί δεν έχουμε τη δυνατότητα να δουλεύουμε πολύ στη λεπτομέρεια. Για να μπορούμε να ελέγχουμε εμείς τον ρυθμό του παιχνιδιού.Με την Παραγουάη εμείς είχαμε την μπάλα, αλλά δεν ελέγχαμε τον ρυθμό γιατί δεν μπορούσαμε να είμαστε άμεσοι προς την εστία του αντιπάλου. Στα παιχνίδια το φθινόπωρο θα το αντιμετωπίσουμε αυτό. Μέσα από αυτά τα παιχνίδια βρίσκουμε κάποιες αδυναμίες και είναι εμπειρίες που μπορεί να είναι πολύ χρήσιμες για εμάς. Είναι παιδιά συγκεντρωμένα, έχουν στόχους με την Εθνική και στο επίπεδο που είμαστε δυσκολεύει το πράγμα και πρέπει να είμαστε έτοιμοι για να είμαστε ανταγωνιστικοί».«Υπάρχει ένα πολύ καλό γκρουπ, με πολύ καλό προπονητή. Είναι ένα σημαντικό παιχνίδι, δεν θα είναι εύκολο. Ελπίζω να τα καταφέρουν γιατί είναι σημαντικό και για τη συνέχεια στα προκριματικά και για την Εθνική στο μέλλον».Ο Γιώργος Μασούρας εκπροσώπησε τους ποδοσφαιριστές της εθνικής ομάδας ενόψει του αυριανού (31/3, 20:00) φιλικού αγώνα της «γαλανόλευκης» με την Ουγγαρία στη Βουδαπέστη, τονίζοντας πως θέλει να δει πολύ προσεκτικά όλο το Παγκόσμιο Κύπελλο το καλοκαίρι, προκειμένου να κατανοήσει τη νοοτροπία που χρειάζεται να έχει μία ομάδα για να αγωνιστεί σε μία τέτοια μεγάλη διοργάνωση.Αναλυτικά όσα είπε ο Γιώργος Μασούρας:«Αυτά είναι και λίγο τυπικά. Είμαι υπερήφανος να βρίσκομαι σε αυτή τη θέση. Να βρίσκομαι πολλά χρόνια, να με τιμούν οι συμπαίκτες μου. Τα θεωρώ εντελώς τυπικά. Όλα έχουν να κάνουν με το πώς μπορείς να μεταδώσεις τις εμπειρίες σου στα νέα παιδιά. Αυτό είναι το πιο σημαντικό.Σε ότι αφορά τα φιλικά ματς, πάντα θέλουμε να κερδίζουμε, αλλά θεωρώ ότι και εγώ και όλοι μας έχει μεγαλύτερη σημασία το πώς θα κερδίσουμε. Να ολοκληρώσουμε την ταυτότητά μας σαν ομάδα γιατί αυτό έχει μακροπρόθεσμα αποτελέσματα, όχι μια πρόσκαιρη νίκη».«Σίγουρα μετά από κάθε αποκλεισμό είναι δύσκολα. Δεν έχουμε χρόνο να κοιτάξουμε πίσω, το έχουμε πει όλοι. Κάθε αποτυχία ξεκινάει μια νέα προσπάθεια. Είμαστε όλοι εδώ από την πρώτη μέρα να τη στηρίξουμε. Συνεχίζουμε να δουλεύουμε».«Δυστυχώς το έχω ξαναζήσει οπότε έχω κακή εμπειρία. Αυτό που σκέφτομαι είναι ότι προφανώς θέλω να δω το Μουντιάλ για να κατανοήσω τι νοοτροπία πρέπει να έχεις ως ομάδα. Στόχος μου και όλων των παιδιών που είμαστε στην ίδια φουρνιά είναι να καταφέρουμε να μη ζήσουν οι επόμενοι κάτι αντίστοιχο. Να είμαστε στις μεγάλες διοργανώσεις, να το απολαύσει το κοινό και να είμαστε υπερήφανοι για την Εθνική μας Ομάδα».