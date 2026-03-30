ΚΑΕ Ολυμπιακός: Δεν έπρεπε να αποβληθεί ο Ντόρσεϊ, του δίνει κουτουλιά ο Ναν
Ο Ολυμπιακός θεωρεί πως ο Τάιλερ Ντόρσεϊ δεν έκανε κάτι στο επεισόδιο με τον Κέντρικ Ναν ώστε να αποβληθεί
Στα 33'' πριν το ημίχρονο του αγώνα του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό στο ΟΑΚΑ ο Τάιλερ Ντόρσεϊ είχε επεισόδιο με τον Κέντρικ Ναν με τους διαιτητές να αποφασίζουν να τους αποβάλλουν οριστικά!
Η ΚΑΕ Ολυμπιακός διαφώνησε με την αποβολή του παίκτη της και σε ενημέρωσή της σημειώνει ότι ο Ναν του έδωσε κουτουλιά.
Αναλυτικά η ενημέρωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός
«Ο Ντόρσεϊ δεν έχει κάνει την παραμικρή κίνηση να χτυπήσει τον Ναν. Είναι φανερό στο βίντεο του αγώνα. Κακώς αποβληθηκε. Μόνο ο Ναν κάνει κίνηση και του δίνει κουτουλιά».
