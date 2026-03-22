Εξαλλη Βρετανίδα αθλήτρια στον τελικό του μήκους στο Παγκόσμιο κλειστού στίβου: Το σκάμμα δεν ήταν έτοιμο, επανέλαβε το άλμα και την ακύρωσαν για 2 χιλιοστά, δείτε βίντεο
Πραγματικά άτυχη στάθηκε η Μόλι Πάλμερ στην τρίτη ημέρα της διοργάνωσης στην Πολωνία
Συνεχίζεται για μια ακόμα ημέρα το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου που διεξάγεται στη Πολωνία και ανάμεσα στις στιγμές αθλητικού μεγαλείου, βλέπουμε και αρκετά παράδοξα. Όπως αυτό που συνέβη στον τελικό του Μήκους Γυναικών σήμερα το πρωί στο Τόρουν.
Συγκεκριμένα, στην πρώτη προσπάθεια της 22χρονης Βρετανής αθλήτριας, Μόλι Πάλμερ συνέβη κάτι που σπάνια βλέπουμε σε αγώνα μήκους. Στο πρώτο της άλμα, κατά την προσγείωση φαινόταν πως υπήρχε κάποιο πρόβλημα και όλοι είχαν μείνει με την απορία. Το σκάμμα φάνηκε πως δεν ήταν έτοιμο με την 22χρονη να... βυθίζεται στην άμμο στην προσγείωσή της.
Μετά από διαβουλεύσεις με τους κριτές, εν τέλει την ανάγκασαν να επαναλάβει την προσπάθειά της, παραδεχόμενοι ουσιαστικά πως ήταν λάθος της διοργάνωσης. Ωστόσο, στο νέο της άλμα έγινε για άλλη μια φορά κάτι πολύ περίεργο καθώς παρότι το πάτημά της στη βαλβίδα φαινόταν έγκυρο, εν τέλει.. ακυρώθηκε.
Η νεαρή αθλήτρια είχε γίνει έξαλλη βλέποντας να της ακυρώνουν το άλμα για 2 χιλιοστά, ωστόσο δεν μπορούσε να κάνει κάτι.
Εν τέλει η Πάλμερ κατέκτησε την 10η θέση στον τελικό με άλμα που έκανε αργότερα στα 6.49 μέτρα. «Ήμουν στον αέρα και συνειδητοποίησα ότι το σκάμμα δεν ήταν στην κατάσταση που έπρεπε, οπότε με ανάγκασαν να επαναλάβω την προσπάθεια. Είμαι πραγματικά απογοητευμένη, γιατί σπατάλησα ενέργεια».
Το χρυσό μετάλλιο πήρε η Αγκάτε ντε Σόουζα από την Πορτογαλία με επίδοση στα 6.92 μέτρα, ακολούθησε η Ιταλίδα Λαρίσα Ιαπιτσίνο με 6.87 μέτρα και στο τρίτο σκαλί του βάθρου ανέβηκε η Κολομβιανή Νατάλια Λινάρες με άλμα στα 6.80 μέτρα που ήταν και η καλύτερή επίδοσή της για φέτος.
I don’t understand why @WorldAthletics deems a foul of 0.2 cm invalid when the results are ranked centimetre by centimetre. Molly Palmer @BritAthletics pic.twitter.com/V11lWLQQrF— Paolo (@haplo972) March 22, 2026
“I was in the air and realised the pit wasn’t raked so they made me do it again. I’m really disappointed because I wasted energy.”— AW (@AthleticsWeekly) March 22, 2026
Molly Palmer explains what happened in this morning’s long jump competition.
The Brit had to retake her first jump after officials did not rake… pic.twitter.com/09HZlkwO4M
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
