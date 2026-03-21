Τα Estates Costa Lazaridi απέκτησαν την πρώτη πιστοποίηση Αναγεννητικής Αμπελοκαλλιέργειας στη χώρα, ανοίγοντας έναν νέο δρόμο βιωσιμότητας για το ελληνικό κρασί
La Liga: Τίτλος: Καταιγιστική η Βιγιαρεάλ, 3-1 την Σοσιεδάδ και έπιασε την 3η θέση, δείτε τα γκολ
Με τρία γκολ στο πρώτο ημίωρο, τα «κίτρινα υποβρυχια» πέρασαν προσωρινά την Ατλέτικο και βλέπουν Champions League
Η Βιγιαρεάλ ήταν καταιγιστική στο πρώτο ημίωρο του αγώνα της με τη Σοσιεδάδ, σημείωσε τρία γκολ με τους Μορένο, Μικαουτάτζε και Πέπε και μετέτρεψε σε... τυπική διαδικασία τον αγώνα με τους Βάσκους ως το τελικό 3-1, με τον οποίο άνοιξε η αυλαία της 29ης αγωνιστικής στη LaLiga.
Τα «κίτρινα υποβρύχια» ανέβηκαν στην 3η θέση της βαθμολογίας προσπερνώντας την Ατλέτικο Μαδρίτης κι αρχίζουν να «κλειδώνουν» πλέον την έξοδό τους στο επόμενο Champions League. Η Σοσιεδάδ μείωσε στο 47' με τον Σούτσιτς, αλλά δεν είχε άλλη... αντίδραση στον αγώνα.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 29ης αγωνιστικής και η βαθμολογία της La Liga έχουν ως εξής:
Βιγιαρεάλ-Σοσιεδάδ 3-1 (7' Μορένο, 15' Μικαουτάτζε, 23' Πέπε - 47' Σούτσιτς)
Ελτσε-Μαγιόρκα 21/03
Εσπανιόλ-Χετάφε 21/03
Λεβάντε-Οβιέδο 21/03
Οσασούνα-Τζιρόνα 21/03
Σεβίλλη-Βαλένθια 21/03
Μπαρτσελόνα-Ράγιο Βαγεκάνο 22/03
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 28 αγώνες)
Μπαρτσελόνα 70
Ρεάλ Μαδρίτης 66
Βιγιαρεάλ 58 -29αγ.
Ατλέτικο Μαδρίτης 57
Μπέτις 44
Θέλτα 41
Ρεάλ Σοσιεδάδ 38 -29αγ.
Εσπανιόλ 37
Χετάφε 35
Αθλέτικ Μπιλμπάο 35
Οσασούνα 34
Τζιρόνα 34
Ράγιο Βαγεκάνο 32
Βαλένθια 32
Σεβίλλη 31
Μαγιόρκα 28
Αλαβές 28
Έλτσε 26
Λεβάντε 23
Οβιέδο 21
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
