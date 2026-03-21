Κυπελλούχος Ελλάδας στο βόλεϊ ανδρών μετά από 13 χρόνια ο Παναθηναϊκός, νίκησε στο τάι-μπρέικ τον Φλοίσβο, δείτε βίντεο
Στο φοβερό τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας, οι «πράσινοι» επικράτησαν 3-2 σετ του Φλοίσβου, κατακτώντας το 8ο Κύπελλο της Ιστορίας τους
Ο «φονέας των γιγάντων» του ελληνικού βόλεϊ Φλοίσβος (απέκλεισε Ολυμπιακό, Μίλωνα και Πανιώνιο) οδήγησε τον Παναθηναϊκό στα όριά του και στο τάι-μπρέικ στο κλειστό της Νεάπολης στη Λάρισα, όμως στο φινάλε οι «πράσινοι» είχαν πολύ πιο καθαρές επιλογές στην επίθεση κι επικράτησαν με 3-2 σετ σε έναν καταπληκτικό τελικό Κυπέλλου, σηκώνοντας το 8ο τρόπαιο της Ιστορίας τους και πρώτο μετά το 2010!
Η ομάδα του Παλαιού Φαλήρου και ουραγός της Volley League, που μία μέρα πριν είχε φτάσει στο τάι-μπρέικ και στον ημιτελικό με τον Πανιώνιο, πήρε το πρώτο και το τρίτο σετ κι έδειχνε ικανή για την... υπέρβαση, ωστόσο, ο Παναθηναϊκός αντέδρασε, κατέθεσε την εμπειρία του και κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδας.
Ο Φλοίσβος ξεκίνησε εντυπωσιακά το πρώτο σετ, το οποίο εντέλει κατέκτησε, έχοντας εξαιρετικές επιδόσεις στο μπλοκ. Από δύο σερί μπλοκ του Χαραλαμπίδη, η ομάδα του Παλαιού Φαλήρου πήρε «κεφάλι» στο σκορ με 4-1, ανεβάζοντας κι άλλο τη διαφορά σε 8-3 μετά τις άστοχες επιθέσεις των Πρωτοψάλτη και Γκάσμαν.
Ο Παναθηναϊκός προσπάθησε να «επιστρέψει» με επιθέσεις των Νίλσεν και Βουλκίδη, όμως ο Φλοίσβος «απογείωσε» κι άλλο τη διαφορά σε 15-8 με τον εξαιρετικό Βουτσίτσεβιτς και το μπλοκ του Αρμενάκη. Με πόντους του Κασαμπαλή, του Βουλκίδη και του Νίλσεν, οι «πράσινοι» μείωσαν σε 18-19, όμως ο Φλοίσβος με τους Βαν Γκάρντερεν και Βουτσίτσεβιτς «ξέφυγε» ξανά με 23-20 κι έκλεισε το σετ με 25-22.
Στο δεύτερο σετ ο Παναθηναϊκός εκκίνησε καλύτερα και προηγήθηκε με 4-1 χάρις τον άσσο του Γκάσμαν και το μπλοκ του Σπίριτο, με την ομάδα του Παλαιού Φαλήρου να μειώνει σε 5-4 με το μπλοκ του Βαν Γκάρντερεν. Οι «πράσινοι», ωστόσο, έκαναν ένα «ξέσπασμα» με τον Γιάντσουκ στο σερβίς και με ένα σερί 5-0, «ξέφυγαν» με 15-8. Η ομάδα του Κώστα Χριστοφιδέλη μείωσε σε 21-17, χάρις στο μπλοκ του Αρμενάκη, όμως ο Παναθηναϊκός με το μπλοκ του Γκάσμαν και την επίθεση του Νίλσεν έκανε το 25-20 και ισοφάρισε 1-1 στα σετ.
Στο τρίτο σετ ο Φλοίσβος κατέθεσε πάλι όλες τις αρετές του στην επίθεση κι έβαλε τον Παναθηναϊκό από νωρίς σε θέση... κυνηγού. Μετά το 9-9 η ομάδα του Παλαιού Φαλήρου άρχισε να παίρνει διαφορά την οποία συντηρούσε με άνεση. Ξέφυγε με 16-12 χάρις σε άσσο του Βαν Γκάρντερεν, την ώρα που ο Παναθηναϊκός έχασε πολλά σερβίς. Ο άσσος του Βουτσίτσεβιτς έκανε το 16-22, με τον Φλοίσβο να κλείνει το σετ και να παίρνει ξανά προβάδισμα με 2-1 σετ χάρις το μπλοκ του Βιλιμάνοβιτς.
Ο Παναθηναϊκός «επέστρεψε» στο τέταρτο σετ. Μείωσε τα λάθη, βελτίωσε τις επιδόσεις του στα σερβίς και με τον Νίλσεν να κάνει... εντυπωσιακά πράγματα στην επίθεση έφερε το σετ στα δικά του μέτρα. Μετά το 4-4 ο Παναθηναϊκός άρχισε να... φορτώνει στην επίθεσή του και με τους Γιάντσουκ, Νίλσεν, αλλά και τα μπλοκ του Γκάσμαν έχτισε μία μεγάλη απόσταση απ’ την ομάδα του Παλαιού Φαλήρου. Το σκορ έφτασε στο 21-10 με τον πόντο του Βουλκίδη και το άουτ του Βαν Γκάρντερεν, με τους «πράσινους» να φτάνουν εντέλει στο 25-16 χάρις στον Σπίριτο και να ισοφαρίζουν ξανά σε 2-2, οδηγώντας τον μεγάλο τελικό στο τάι-μπρέικ.
Στο τάι-μπρέικ ανέλαβε... δράση ο Γιάντσουκ με πόντους στην επίθεση και στο σερβίς δίνοντας προβάδισμα 2-1 στον Παναθηναϊκό, όμως ο Φλοίσβος ισοφάρισε με τον Βουτσίτσεβιτς. Οι «πράσινοι» έχτισαν μία διαφορά τριών πόντων με τους Γκάσμαν και Πρωτοψάλτη την οποία έφτασαν καις το 8-4 με την επίθεση του Νίλσεν. Ο Φλοίσβος μείωσε σε 9-7, όμως ο Γιάντσουκ εξελίχθηκε σε παίκτη «κλειδί» σε κρίσιμο σημείο για τον Παναθηναϊκό με καθοριστικούς πόντους, ενώ την ίδια ώρα ο Γκάσμαν με μπλοκ έκανε το 11-7, γέρνοντας την πλάστιγγα υπέρ των «πράσινων». Άλλοι δύο πόντοι από τον Γκάσμαν και τον Νίλσεν και ένα κακό σερβίς απ’ τον Βιλιμάνοβιτς «σφράγισαν» το τρόπαιο για τον Παναθηναϊκό με το 15-9 και το 3-2 στα σετ.
Τα σετ: 22-25, 25-20,. 20-25, 25-16, 15-9
Οι Κυπελλούχες ομάδεςΟ Ολυμπιακός είναι ο πολυνίκης της διοργάνωσης με 17 τίτλους, σχεδόν όσους όλες οι υποόλοιπες ομάδες μαζί (19). Αναλυτικά:
18 ΤΙΤΛΟΙ: Ολυμπιακός (1981, 1983, 1989, 1990, 1992, 1993, 1997, 1998, 1999, 2001, 2009, 2011, 2013, 2014, 2016, 2017, 2024, 2025)
7 ΤΙΤΛΟΙ: Παναθηναϊκός (1982, 1984, 1985, 2007, 2008, 2010, 2026)
6 ΤΙΤΛΟΙ: Ηρακλής (2000, 2002, 2004, 2005, 2006, 2012)
5 ΤΙΤΛΟΙ: ΠΑΟΚ (2015, 2018, 2019, 2022, 2023)
1 ΤΙΤΛΟΣ: ΑΕ Νίκαια (2003), Δημόκριτος (1987)
