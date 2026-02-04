Η νέα χρονιά ξεκίνησε με χαρά και ζεστή συντροφιά, καθώς η εθελοντική ομάδα της bwin συναντήθηκε με τους διαμένοντες της Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης «Φωτεινή» και μαζί έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη πίτα.
Τεράστια έκπληξη στο Κύπελλο βόλεϊ: Ο Φλοίσβος απέκλεισε με 3-1 σετ τον κάτοχο του τίτλου Ολυμπιακό!
Τεράστια έκπληξη στο Κύπελλο βόλεϊ: Ο Φλοίσβος απέκλεισε με 3-1 σετ τον κάτοχο του τίτλου Ολυμπιακό!
Ο Φλοίσβος επικράτησε 3-1 σετ του Ολυμπιακού και συνεχίζει στα προημιτελικά του Κυπέλλου
Θύμα έκπληξης στο Κύπελλο βόλεϊ ανδρών έπεσε ο Ολυμπιακός.
Η ομάδα του Πειραιά που το 2025 είχε κατακτήσει τον τίτλο ηττήθηκε με 3-1 σετ από τον Φλοίσβο στο Παλαιό Φάληρο σε νοκ άουτ αγώνα για τη φάση των «16».
Ο Ολυμπιακός έμεινε εκτός από τη φάση των «16» και το συγκρότημα του Κώστα Χριστοφιδέλη θα συνεχίσει στα προημιτελικά.
Ο αγώνας
Οι ερυθρόλευκοι δεν είχαν διάρκεια στην απόδοσή τους μετά το πρώτο σετ και δεν θα μπορέσουν να υπερασπιστούν τον τίτλο που κατέκτησαν πέρυσι.
Οι παίκτες του Κώστα Χριστοφιδέλη μπήκαν σταδιακά στον ρυθμό του αγώνα, επιβάλλοντας καλό τέμπο και αποκτώντας προβάδισμα 12-9, με τον Βαν Γκάρντερεν να αποτελεί βασική επιθετική επιλογή. Ο Ολυμπιακός, ωστόσο, απάντησε με σερί 2-6, πέρασε μπροστά με 14-15 και διατήρησε τον έλεγχο μέχρι το τέλος του σετ, το οποίο κατέκτησε με 25-19.
Στο δεύτερο σετ ο Φλοίσβος εμφανίστηκε βελτιωμένος, περιόρισε τα λάθη του και, με καλύτερη αμυντική λειτουργία και περισσότερες λύσεις στην επίθεση, προηγήθηκε με 11-8. Παρότι ο Ολυμπιακός μείωσε τη διαφορά και πήρε εκ νέου το προβάδισμα (17-21), οι γηπεδούχοι αντέδρασαν αποτελεσματικά. Με πρωταγωνιστές τους Εγκλεσκαλνς, Κόβαρ, Μελλέ και τον Καπετανίδη, πέτυχαν επιμέρους σκορ 7-1, προηγήθηκαν με 24-22 και ισοφάρισαν σε 1-1 στα σετ, κερδίζοντας το δεύτερο με 25-22.
Στο τρίτο σετ ο Φλοίσβος συνέχισε στον ίδιο ρυθμό, μειώνοντας περαιτέρω τα αβίαστα λάθη. Οι Καπετανίδης και Εγκλεσκαλνς ηγήθηκαν επιθετικά, ενώ η άμυνα των γηπεδούχων δημιούργησε προβλήματα στον Ολυμπιακό. Το αρχικό 8-4 έδωσε τον τόνο και, παρά τις προσπάθειες των φιλοξενούμενων να μειώσουν, ο Φλοίσβος διατήρησε το προβάδισμα, έφτασε στο 21-16 και κατέκτησε το σετ με 25-21, παίρνοντας προβάδισμα 2-1.
Στο τέταρτο σετ οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν δυναμικά, προηγούμενοι με 3-0 και διατηρώντας τον έλεγχο με αποτελεσματικό μπλοκ και σταθερή επιθετική παρουσία. Ο Ολυμπιακός πλησίασε προσωρινά στο σκορ (8-7), χωρίς όμως να καταφέρει να ανατρέψει την κατάσταση. Ο Φλοίσβος αύξησε σταδιακά τη διαφορά (14-10, 20-13) και ολοκλήρωσε τον αγώνα με 25-17, επικρατώντας με 3-1 σετ και εξασφαλίζοντας την πρόκριση.
Διαιτητές: Φραγκάκης, Μιχαήλογλου, Παρατηρητής: Διαμαντόπουλος, Επόπτες: Πολάτος, Τσεκούρας, Γραμματεία: Θεοδωρίδου.
Τα σετ: 19-25, 25-22, 25-21, 25-17
*Οι πόντοι του Φλοίσβου προήλθαν από 5 άσους, 51 επιθέσεις, 10 μπλοκ και 28 λάθη αντιπάλων ενώ του Ολυμπιακού από 7 άσους, 50 επιθέσεις, 6 μπλοκ και 22 λάθη αντιπάλων
ΦΛΟΙΣΒΟΣ (Κώστας Χριστοφιδέλης): Κόβαρ 13 (11/23 επ., 2 άσοι, 41% υπ. – 29% άριστες), Μελλές 5 (1/5 επ., 4 μπλοκ), Φαν Χάρντερεν 9 (8/13 επ., 1 άσος, 39% υπ. – 33% άριστες), Αρμενάκης, Βιλιμάνοβιτς 3 (2/2 επ., 1 μπλοκ), Έγκλεσκαλνς 24 (20/30 επ., 1 άσος, 3 μπλοκ) / Εφραιμίδης (λ., 44% υπ. – 31% άριστες), Χαραλαμπίδης 3 (1/2 επ., 2 μπλοκ), Καπετανίδης 9 (8/9 επ., 1 άσος, 36% υπ. – 21% άριστες), Σωνάκης (λ.)
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Αντώνης Βουρδέρης): Πιτακούδης 12 (10/16 επ., 2 μπλοκ), Σέντλατσεκ 15 (11/26 επ., 2 άσοι, 2 μπλοκ, 52% υπ. – 23% άριστες), Πέριν 9 (9/24 επ., 45% υπ. – 40% άριστες), Ατανασίεβιτς 15 (13/29 επ., 1 άσος, 1 μπλοκ), Καβάνα 5 (3/3 επ., 1 άσος, 1 μπλοκ), Λινάρδος 5 (4/7 επ., 1 άσος) / Τζιάβρας (λ., 53% υπ. – 37% άριστες), Χασμπάλα, Κουμεντάκης, Ζουπάνη 1 (1 άσος), Δαλακούρας 1 (0/2 επ., 1 άσος, 50% υπ. – 50% άριστες), Κωνσταντινίδης (λ.)
