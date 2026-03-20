Ολυμπιακός: «Πράσινο φως» από το Ελεγκτικό Συνέδριο για το Κέντρο Υδάτινου Αθλητισμού και Πολιτισμού στο ΣΕΦ
Ολυμπιακός: «Πράσινο φως» από το Ελεγκτικό Συνέδριο για το Κέντρο Υδάτινου Αθλητισμού και Πολιτισμού στο ΣΕΦ
Τα επόμενα βήματα αφορούν την ολοκλήρωση της διαδικασίας της χρηματοδότησης, την προκήρυξη διαγωνισμού για την ανάδοχο εταιρεία που θα «τρέξει» το έργο και την έκδοση οικοδομικής άδειας, ώστε να ξεκινήσουν οι εργασίες
Στις... ράγες μπαίνει ξανά το σχέδιο του ερασιτέχνη Ολυμπιακού για την κατασκευή του Κέντρου Υδάτινου Αθλητισμού και Πολιτισμού, στο χώρο του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας.
Η αρχική απόρριψη από το Ελεγκτικό Συνέδριο της Προγραμματικής Σύμβασης, ανάμεσα στους «ερυθρόλευκους» και την Περιφέρεια Αττικής, είχε θέσει εν αμφιβόλω την έναρξη του έργου, όμως σήμερα (20/3) το Ελεγκτικό Συνέδριο έκανε δεκτή την προσφυγή που είχαν καταθέσει από κοινού ο Ολυμπιακός, η Περιφέρεια Αττικής και η διοίκηση του ΣΕΦ (με πρόσθετη παρέμβαση από την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή) και άναψε το «πράσινο φως» για την κατασκευή των κολυμβητηρίων.
Τα επόμενα βήματα αφορούν την ολοκλήρωση της διαδικασίας της χρηματοδότησης, την προκήρυξη διαγωνισμού για την ανάδοχο εταιρεία που θα «τρέξει» το έργο και την έκδοση οικοδομικής άδειας, ώστε να ξεκινήσουν οι εργασίες.
Τσιλιγκίρη: «Σημαντική εξέλιξη, το ΣΕΦ αλλάζει»
Η πρόεδρος του ΣΕΦ Χριστίνα Τσιλιγκίρη «χαιρέτισε» την απόφαση με ανάρτησή της στα social media.
Σήμερα είχαμε μια πολύ σημαντική εξέλιξη, μια εξέλιξη που προσωπικά με αγγίζει ιδιαίτερα. Το έργο του κολυμβητηρίου προχωρά, μετά τη σχετική έγκριση από το Ελεγκτικό Συνέδριο.
Μια εξέλιξη που επιβεβαιώνει στην πράξη ότι όταν υπάρχει σχέδιο, τεκμηρίωση και επιμονή, τα έργα προχωρούν.
Το νέο κολυμβητήριο αποτελεί μια ουσιαστική υποδομή για τον Ολυμπιακό — έναν από τους μεγαλύτερους πολυαθλητικούς συλλόγους της Ευρώπης — και για τα τμήματα υγρού στίβου που διαχρονικά πρωταγωνιστούν και τιμούν τη χώρα σε διεθνές επίπεδο.
Παράλληλα, ενισχύει συνολικά τον ελληνικό αθλητισμό, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για τη στήριξη των εθνικών ομάδων και των επόμενων γενεών αθλητών.
Ταυτόχρονα, πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα έργα που υλοποιούνται στον χώρο του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας από την ίδρυσή του.
Το ΣΕΦ αλλάζει ουσιαστικά.
Ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη παρεμβάσεις και έργα που αναβαθμίζουν συνολικά τις εγκαταστάσεις, ενισχύουν τη λειτουργικότητα και διαμορφώνουν ένα σύγχρονο περιβάλλον αθλητισμού και ανάπτυξης.
Συνεχίζουμε με ευθύνη, ώστε το έργο να υλοποιηθεί σύμφωνα με τον σχεδιασμό και να παραδοθεί ως σύγχρονη υποδομή στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, ενισχύοντας τον ρόλο του και υποστηρίζοντας ουσιαστικά τον Ολυμπιακό, τις εθνικές ομάδες και τον ελληνικό αθλητισμό συνολικά», έγραψε η Χριστίνα Τσιλιγκίρη.
Η αρχική απόρριψη από το Ελεγκτικό Συνέδριο της Προγραμματικής Σύμβασης, ανάμεσα στους «ερυθρόλευκους» και την Περιφέρεια Αττικής, είχε θέσει εν αμφιβόλω την έναρξη του έργου, όμως σήμερα (20/3) το Ελεγκτικό Συνέδριο έκανε δεκτή την προσφυγή που είχαν καταθέσει από κοινού ο Ολυμπιακός, η Περιφέρεια Αττικής και η διοίκηση του ΣΕΦ (με πρόσθετη παρέμβαση από την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή) και άναψε το «πράσινο φως» για την κατασκευή των κολυμβητηρίων.
Τα επόμενα βήματα αφορούν την ολοκλήρωση της διαδικασίας της χρηματοδότησης, την προκήρυξη διαγωνισμού για την ανάδοχο εταιρεία που θα «τρέξει» το έργο και την έκδοση οικοδομικής άδειας, ώστε να ξεκινήσουν οι εργασίες.
Τσιλιγκίρη: «Σημαντική εξέλιξη, το ΣΕΦ αλλάζει»
Η πρόεδρος του ΣΕΦ Χριστίνα Τσιλιγκίρη «χαιρέτισε» την απόφαση με ανάρτησή της στα social media.
Σήμερα είχαμε μια πολύ σημαντική εξέλιξη, μια εξέλιξη που προσωπικά με αγγίζει ιδιαίτερα. Το έργο του κολυμβητηρίου προχωρά, μετά τη σχετική έγκριση από το Ελεγκτικό Συνέδριο.
Μια εξέλιξη που επιβεβαιώνει στην πράξη ότι όταν υπάρχει σχέδιο, τεκμηρίωση και επιμονή, τα έργα προχωρούν.
Το νέο κολυμβητήριο αποτελεί μια ουσιαστική υποδομή για τον Ολυμπιακό — έναν από τους μεγαλύτερους πολυαθλητικούς συλλόγους της Ευρώπης — και για τα τμήματα υγρού στίβου που διαχρονικά πρωταγωνιστούν και τιμούν τη χώρα σε διεθνές επίπεδο.
Παράλληλα, ενισχύει συνολικά τον ελληνικό αθλητισμό, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για τη στήριξη των εθνικών ομάδων και των επόμενων γενεών αθλητών.
Ταυτόχρονα, πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα έργα που υλοποιούνται στον χώρο του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας από την ίδρυσή του.
Το ΣΕΦ αλλάζει ουσιαστικά.
Ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη παρεμβάσεις και έργα που αναβαθμίζουν συνολικά τις εγκαταστάσεις, ενισχύουν τη λειτουργικότητα και διαμορφώνουν ένα σύγχρονο περιβάλλον αθλητισμού και ανάπτυξης.
Συνεχίζουμε με ευθύνη, ώστε το έργο να υλοποιηθεί σύμφωνα με τον σχεδιασμό και να παραδοθεί ως σύγχρονη υποδομή στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, ενισχύοντας τον ρόλο του και υποστηρίζοντας ουσιαστικά τον Ολυμπιακό, τις εθνικές ομάδες και τον ελληνικό αθλητισμό συνολικά», έγραψε η Χριστίνα Τσιλιγκίρη.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα