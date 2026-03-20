Απίστευτο σκηνικό με συμπαίκτη του Τζόλη: Κλήθηκε σε δύο Εθνικές ομάδες!
Ένα πρωτοφανές περιστατικό ήρθε να ταράξει τα νερά του διεθνούς ποδοσφαίρου, επιβεβαιώνοντας ότι ο ανταγωνισμός μεταξύ εθνικών ομάδων για την προσέλκυση ταλέντων έχει φτάσει σε νέα επίπεδα
Ο Μαμαντού Ντιακόν, ένας από τους ανερχόμενους εξτρέμ της ευρωπαϊκής σκηνής, βρέθηκε στο επίκεντρο ενός απίστευτου… διπλού καλέσματος.
Ο 20χρονος ποδοσφαιριστής της Κλαμπ Μπριζ κλήθηκε ταυτόχρονα τόσο από την εθνική ομάδα Κ21 της Γαλλίας όσο και από την ανδρική ομάδα της Σενεγάλης, δημιουργώντας μια σπάνια και σχεδόν σουρεαλιστική κατάσταση. Το γεγονός αυτό αντικατοπτρίζει τη σύγχρονη πραγματικότητα του διεθνούς ποδοσφαίρου, όπου χώρες με έντονη «δεξαμενή» ταλέντων δίνουν μάχη για να «κλειδώσουν» παίκτες με διπλή υπηκοότητα πριν αυτοί καταλήξουν αλλού.
