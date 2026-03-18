ΠΑΟΚ: Η ΔΕΑΒ κάλεσε σε απολογία την ΠΑΕ και 14 φυσικά πρόσωπα για το «ντου» στα δημοσιογραφικά της Τούμπας
Θυμίζουμε πριν από την έναρξη του αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Λεβαδειακό μερίδα οπαδών του ΠΑΟΚ μπήκε στα δημοσιογραφικά και απαίτησε να απομακρυνθούν όλοι οι δημοσιογράφοι από τις θέσεις τους όπως και έγινε
Η ΔΕΑΒ κάλεσε σε ακρόαση ΠΑΟΚ και 14 φυσικά πρόσωπα για το περιστατικό που έγινε στην Τούμπα. Κλήθηκαν ΑΕΚ και Ατρόμητος με την κατηγορία συμπλοκών στο Περιστέρι.
Η κλήση της ΔΕΑΒ
«2. Καλεί σε ακρόαση, στις 23/03/2026, την ΠΑΕ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ και την ΠΑΕ ΑΕΚ, αναφορικά με σοβαρό φαινόμενο βίας, που φέρεται ότι έλαβε χώρα μετά τη λήξη του αγώνα ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΑΕΚ, στις 15/03/2026, στο Δ.Σ. Περιστερίου, για την 25η αγωνιστική του πρωταθλήματος Stoiximan Super League, περιόδου 2025/2026, με συμπλοκές μεταξύ των φιλάθλων τους, καθώς και με συμπλοκές των φιλάθλων της φιλοξενούμενης ΠΑΕ ΑΕΚ με την Αστυνομία. Εφαρμογή του άρθρου 1 ν. 4326/2015, παρ.1 και 2, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 104 του ν. 5224/2025.
4. Καλεί σε ακρόαση, στις 24/03/2026, την ΠΑΕ ΠΑΟΚ, καθώς και δεκατέσσερα (14) φυσικά πρόσωπα, αναφορικά με σοβαρό φαινόμενο βίας που σχετίζεται με τον αθλητισμό, που φέρεται ότι έλαβε χώρα στο Γήπεδο Τούμπας, στις 15/03/2026, από τα ανωτέρω φυσικά πρόσωπα, πριν από την έναρξη του αγώνα ΠΑΕ ΠΑΟΚ – ΠΑΕ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ, για την 25η αγωνιστική του πρωταθλήματος Stoiximan Super League, περιόδου 2025/2026, με την απειλή άσκησης βίας, εξύβριση και προπηλακισμούς των δημοσιογράφων που επρόκειτο να καλύψουν τον αγώνα. Εφαρμογή του άρθρου 1 ν. 4326/2015, παρ.1 και 2, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 104 του ν. 5224/2025».
