Θεσσαλονίκη: Αναβλήθηκε για αύριο η δίκη των οκτώ οπαδών για τη λεκτική επίθεση στους δημοσιογράφους
ΕΛΛΑΔΑ
ΠΑΟΚ Συλλήψεις Λεβαδειακός Δημοσιογράφοι Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Αναβλήθηκε για αύριο η δίκη των οκτώ οπαδών για τη λεκτική επίθεση στους δημοσιογράφους

Από το δικαστήριο αποφασίστηκε η διατήρηση της κράτησής τους, γεγονός που προκάλεσε την αντίδραση των κατηγορουμένων

Θεσσαλονίκη: Αναβλήθηκε για αύριο η δίκη των οκτώ οπαδών για τη λεκτική επίθεση στους δημοσιογράφους
5 ΣΧΟΛΙΑ
Αναβλήθηκε για αύριο η εκδίκαση της υπόθεσης των οκτώ συλληφθέντων που διώκονται για λεκτική βία με απειλές εναντίον δημοσιογράφων στο γήπεδο της Τούμπας, πριν από την έναρξη του ποδοσφαιρικού αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Λεβαδειακό, την περασμένη Κυριακή.

Το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης - ενώπιον του οποίου παραπέμφθηκαν να διαστούν με την αυτόφωρη διαδικασία - αποφάσισε τη διατήρηση της κράτησής τους, γεγονός που προκάλεσε την αντίδραση των κατηγορουμένων. Στιγμιαία προκλήθηκε ένταση στην αίθουσα με αποδοκιμασίες για την παραπάνω απόφαση, αλλά τα πνεύματα ηρέμησαν με την επέμβαση των αστυνομικών φρουρών.

Εις βάρος των κατηγορουμένων απαγγέλθηκε δίωξη για τις πράξεις της απειλής διάπραξης εγκλημάτων και της παράνομης βίας- αμφότερες από κοινού εντός αθλητικών εγκαταστάσεων με αφορμή αθλητική εκδήλωση και πριν από την επίσημη έναρξη της.

Οι κατηγορίες είναι σε βαθμό πλημμελήματος και με την επιβαρυντική περίσταση του νέου Αθλητικού Νόμου. Στην ίδια δικογραφία περιλαμβάνονται άλλα έξι άτομα που ταυτοποιήθηκαν από τις Αρχές και αντιμετωπίζουν τις ίδιες κατηγορίες. Όπως έγινε γνωστό, τα εμπλεκόμενα άτομα είναι ηλικίας από 22 έως 45 ετών.
5 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης