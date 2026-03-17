Μπαρτζώκας:«Η επίθεση μας ήταν καταπληκτική, σε μία τέτοια βραδιά του Σάσα και του Έβαν»

Οι δηλώσεις του Γιώργου Μπαρτζώκα μετά τη νίκη με 104-87 επί της Φενέρ στο ΣΕΦ

Ο Ολυμπιακός με σπουδαία άμυνα και έχοντας σε μεγάλο βράδυ επιθετικά τον Φουρνιέ και τον Βεζένκοφ επικράτησε 104-87 της Φενέρ στο ΣΕΦ και έφτασε το 21-11 στη Euroleague. 

Μετά το παιχνίδι ο Γιώργος Μπαρτζώκας εκθείασε την επιθετική προσφορά του Γάλλου και του Βούλγαρου και μίλησε φυσικά και για τις άμυνες του Γουόκαπ.


Οι δηλώσεις του Γιώργου Μπαρτζώκα 

«Ήταν υπέροχο για εμάς που είχαμε τον Σάσα και τον Τόμας πίσω, είδατε την επίδραση που είχαν στο παιχνίδι, μας έλειψαν και έκαναν ό,τι χρειάστηκε για να κερδίσουμε παιχνίδια σαν και αυτό. Ήταν παιχνίδι σε περίεργες περιστάσεις, δεν είχαν σημαντικούς παίκτες, όπως και εμείς. Και οι δύο ομάδες είναι σκληρές και αξίζουν να είναι τόσο ψηλά στην κατάταξη. Συγχαρητήρια στους παίκτες και φυσικά στους φιλάθλους για την υπέροχη ατμόσφαιρα.

Δεν ήμασταν σταθεροί για 40 λεπτά, τελειώσαμε άσχημα την δεύτερη περίοδο, προηγούμασταν με 10 πόντους, κάναμε λάθη επιθετικά, είχαμε φάουλ να δώσουμε και δεν το κάναμε. Στο δεύτερο ημίχρονο ήμασταν καλοί, επιθετικά και αμυντικά. Φυσικά έχουν μερικούς καταπληκτικούς παίκτες, όπως ο Τάκερ και ο Κόλσον. Είναι μία ομάδα που απέναντί της πρέπει να είσαι πολύ συγκεντρωμένος σε αυτό που πρέπει να κάνεις. Η επίθεση μας ήταν καταπληκτική, σε μία τέτοια βραδιά του Σάσα και του Έβαν, αλλά και όλους τους υπόλοιπους υποστηρικτικά».
Thema Insights

Νέα πρότυπα στη βιώσιμη δόμηση με τη σειρά προϊόντων: Zero Line

Η Mapei Hellas, εταιρεία δομικών και χημικών προϊόντων, μέλος του γνωστού Ιταλικού Ομίλου Mapei, που φέτος κλείνει 25 χρόνια στην Ελλάδα, έχει εισέλθει δυναμικά σε μια νέα φάση βιώσιμης ανάπτυξης, με τη σειρά προϊόντων «Zero Line» να αποτελεί την αιχμή του δόρατος και να την οδηγεί σε ένα ακόμη καλύτερο μέλλον.

Open Minds, Open Doors: Πώς μια ελληνική πρόταση για τη συμπερίληψη αποκτά ευρωπαϊκή δυναμική

Στο Συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στη Φλωρεντία ο Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους ανέδειξε την πρότασή του για την καθιέρωση Εκπαιδευτικού Προγράμματος Κοινωνικής Αφύπνισης για την Αναπηρία και Ανάπτυξης Συμπεριληπτικής Νοοτροπίας.

