Ανρί για Αρτέτα: «Δεν μου αρέσει το στιλ ποδοσφαίρου του, αλλά το μόνο που μετράει είναι το πρωτάθλημα μετά από 22 χρόνια
Ο Γάλλος θρύλος της ομάδας παρότι δήλωσε ότι δεν του αρέσει ο τρόπος παιχνιδιού του Ισπανού προπονητή, τον υπερασπίστηκε αναφέροντας ότι η κατάκτηση του πρωταθλήματος είναι πάνω από όλα

Η Άρσεναλ με τη νίκη της απέναντι στην Έβερτον το Σάββατο το απόγευμα, σε συνδυασμό με την «γκέλα» της Σίτι με την Γουέστ Χαμ έγινε και πάλι το απόλυτο φαβορί για την κατάκτηση της Premier League

Ο Τιερί Ανρί  υπερασπίστηκε το στιλ παιχνιδιού του Αρτέτα μέσω της εκπομπής «Monday Night Football» του Sky Sports και να υπογραμμίζει πως το μόνο που μετράει είναι να μπει τέλος στα 22 χρόνια φαγούρας.

«Ως οπαδός της Άρσεναλ δεν χρειάζεται να μου αρέσει αυτό που βλέπω αλλά το σίγουρο είναι ότι το σέβομαι. Μετά από 22 χρόνια, δεν λέω ότι θα κατακτήσουμε το πρωτάθλημα αλλά ανεξάρτητα από τον τρόπο που θα βρουν για να το πετύχουν, εγώ θα το σεβαστώ.

Δεν έχει σημασία τι αρέσει σε μένα, δεν έχει σημασία τι αρέσει στη μαμά μου ή στον μπαμπά μου. Ζητήσαμε από τον Μικέλ Αρτέτα να βρει έναν τρόπο, το έκανε.


Τόσο απλό. Θέλω να πάρω το πρωτάθλημα, έχουν περάσει 22 χρόνια από την τελευταία φορά», τόνισε ο θρύλος των Λονδρέζων και πρωταγωνιστής στην κατάκτηση του πρωταθλήματος του 2004 στο οποίο η Άρσεναλ του Βενγκέρ το κατέκτησε αήττητη (26 νίκες – 12 ισοπαλίες – 0 ήττες), για να προσθέσει:

«Για μεγάλο χρονικό διάστημα, κατηγορούσαν την Άρσεναλ πως έπαιζαν σαν παιδιά. Για το γεγονός ότι δεν μπορούσαν οι παίκτες της να κρατήσουν ένα προβάδισμα δέχονταν bulling.

Μπορούν να νικήσουν άσχημα; Αυτό ακριβώς κάνει η ομάδα κα είναι άψογη σε αυτό. Μερικές φορές στο παιχνίδι όταν προσπαθείς να εξελίξεις το ποδόσφαιρο του Πεπ, το ποδόσφαιρο του Σλοτ, μπορεί να ξεχάσεις πού ήσουν.

Πριν από τρία χρόνια ο κόσμος έλεγε για το όμορφο ποδόσφαιρο που έπαιζε στην Άρσεναλ αλλά την κατηγορούσε για συγκεκριμένα πράγματα που ανέφερα. Τώρα που παίζουν αλλιώς, υπάρχει κόσμος που δεν είναι χαρούμενος»
