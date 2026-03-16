Μικρές αποδράσεις, ήλιος, παρέα, και τραπέζια που διαρκούν όσο κρατάει η μέρα
Βίντεο: Βρετανός σκιέρ τερματίζει μεθυσμένος σε αγώνα 50χλμ στη Νορβηγία σε ένδειξη... διαμαρτυρίας
Ο Γκάμπριελ Γκλέντχιλ έγινε viral με την ολοκλήρωση του αγώνα διάσημου αγώνα Όσλο-Χόλμενκολεν όπου κατέλαβε την 67η θέση
Συνήθως οι αθλητές (σε όλα τα σπορ) όταν έχουν την ευκαιρία δροσίζονται με νερό ή κάποια ισοτονικά ποτά...
Ωστόσο ο Γκάμπριελ Γκλέντχιλ, ένας 23χρονος Βρετανός σκιέρ (!) προκάλεσε αίσθηση και διφορούμενες αντιδράσεις με τα όσα έκανε στον περίφημο αγώνα 50 χιλιομέτρων Όσλο-Χόλμενκολεν, που θεωρείται από τα κορυφαία events στον κόσμο του σκι.
Ο Γκλέντχιλ, την τελευταία πενταετία πηγαινοέρχεται στη Νορβηγία για να μπορεί να προπονείται πιο άνετα, έκανε αίτηση για μόνιμη άδεια παραμονής, ενώ πρόσφατα εντάχθηκε δοκιμαστικά στην Team Aker Dæhlie Nordmarka (η οποία έχει συνολικά πέντε Βρετανούς και άλλους πέντε με Νορβηγούς σκιέρ).
Μία επαγγελματική ομάδα σκι (!) η οποία ιδρύθηκε το 2022 από θρύλο του σκι Μπγιορν Ντέλιε και τον δισεκατομμυριούχο Κγιέλ Ίνγκε Ρέκε, θέλοντας να κυριαρχήσει στους αγώνες μεγάλων αποστάσεων.
Ο Γκλέντχιλ για να υπογράψει μόνιμο συμβόλαιο με την ομάδα, έπρεπε πρώτα να εξασφαλίσει άδεια παραμονής από τη νορβηγική κυβέρνηση, ωστόσο τα πολύ χαμηλά εισοδήματα που είχε «άναψαν» κόκκινο με τις αρχές να του λένε «όχι»!
Έτσι ο Βρετανός θα πρέπει στα τέλη του μήνα να επιστρέψει στην πατρίδα του, αλλά λίγο πριν φύγει είχε την ευκαιρία να συμμετάσχει σ' έναν από τους διάσημους αγώνες αντοχής, τα 50 χιλιομέτρα Όσλο-Χόλμενκολεν.
Με την ιστορία του να έχει γίνει γνωστή σε όλη τη Νορβηγία, ο Γκλέντχιλ έγινε το πρόσωπο του αγώνα, καθώς καθ' όλη τη διάρκεια της διαδρομής οι θεατές τον επευφημούσαν, αλλά δεν έμειναν μόνο εκεί.
Αρκετοί του προσέφεραν μπύρες και άλλα ποτά, με τον Βρετανό, τιμώντας την καταγωγή του, να μην λέει όχι σε κανέναν!
Holmenkollenilla naiset ja miehet hiihtävät ensi kertaa viidenkympin kisoja yhtä aikaa. Toistaiseksi mentiin vielä omina porukoina lenkkiä hieman eri kohdissa. 👋👫#ViaplayTalvi pic.twitter.com/ilABXLvzUk— Viaplay Urheilu (@ViaplayUrheilu) March 14, 2026
Το αποτέλεσμα; Κατά τη διάρκεια της διαδρομής σταμάτησε τρεις φορές για να κάνει εμετό, αρκετές φορές έπεσε στο χιόνι χάνοντας την ισορροπία του, ενώ όταν έφτασε στη γραμμή του τερματισμού (67ος σε σύνολο 69 αθλητών) έγινε γρήγορα αντιληπτό ότι ήταν μεθυσμένος!
«Για έναν αθλητή του επιπέδου μου, η αναγκαστική αναχώρηση θα υπονόμευε την καριέρα μου», δήλωσε μεταξύ άλλων (σε άπταιστα νορβηγικά) ο Βρετανός και συμπλήρωσε: «Ίσως αυτός ήταν ο τελευταίος μου αγώνας εδώ, γι’ αυτό δέχτηκα όλα τα προσφερόμενα αλκοολούχα ποτά. Στο τέλος, μόλις που μπορούσα να σταθώ όρθιος. Ήταν δύσκολο, αλλά άντεξα».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα