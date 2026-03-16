Μπαρτσελόνα: Άνετη νίκη Λαπόρτα στις διοικητικές εκλογές, ξεκινάει η τέταρτη του θητεία ως πρόεδρος
Ο Ζοάν Λαπόρτα είναι και πάλι ο νέος πρόεδρος της Μπαρτσελόνα, «επικρατώντας» με άνεση του -μοναδικού- αντιπάλου του, Βίκτορ Φοντ στις φετινές εκλογές.

Ο άλλοτε δικηγόρος έλαβε το 68.18% των ψήφων, με συνολικά 32.934 μέλη των Καταλανών να δείχνουν την εμπιστοσύνη τους προς το πρόσωπό του, την ίδια ώρα που 14.385 ψήφισαν τον Φοντ (29.78%) και 984 έριξαν... λευκό (2.04).

Έτσι, ο 63χρονος θα καθίσει στον προεδρικό θώκο για 4η φορά, αφού αρχικά διετέλεσε πρόεδρος μεταξύ 2003 και 2010, ενώ το 2021 κέρδισε και πάλι τις εκλογές με 54.28% των ψήφων.

Λίγο μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, ο Λαπόρτα είπε μερικά λόγια: «Αυτό είναι ένα ηχηρό αποτέλεσμα και μας δίνει μεγάλη δύναμη. Μας κάνει ασταμάτητους. Κανείς δεν θα μας σταματήσει. Μας περιμένουν συναρπαστικά χρόνια. Θα είναι τα καλύτερα της ζωής μας. Πρόκειται για έναν υπέροχο σύλλογο, όπου τα μέλη εκλέγουν τον πρόεδρό τους και το διοικητικό τους συμβούλιο. Ένας σύλλογος μοναδικός στον κόσμο, πραγματικά εξαιρετικός.

Θέλω να κάνω ιδιαίτερη μνεία στα μέλη που προσήλθαν να ψηφίσουν. Ήταν μια γιορτή της δημοκρατίας και του πολιτικού πνεύματος. Και θα ήθελα επίσης να επισημάνω την εξαιρετική δουλειά που πραγματοποίησαν τα στελέχη και το προσωπικό μας στην οργάνωση της ημέρας των εκλογών».

Έπειτα, το έριξε και λίγο στον... χορό, πανηγυρίζοντας την άνετη νίκη του.
Open Minds, Open Doors: Πώς μια ελληνική πρόταση για τη συμπερίληψη αποκτά ευρωπαϊκή δυναμική

Στο Συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στη Φλωρεντία ο Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους ανέδειξε την πρότασή του για την καθιέρωση Εκπαιδευτικού Προγράμματος Κοινωνικής Αφύπνισης για την Αναπηρία και Ανάπτυξης Συμπεριληπτικής Νοοτροπίας.

Best of Network

Δείτε Επίσης