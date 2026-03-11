Παναθηναϊκός: Ο Μποντιρόγκα αντικαταστάθηκε από τον Αλβέρτη στο λάβαρο της Euroleague 2000, βίντεο
Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός στο ημίχρονο του αγώνα με τον Ολυμπιακό κατέβασε από την οροφή του Telekom Center Athens το λάβαρο της Euroleague 2000 με τη μορφή του Μποντιρόγκα και στη θέση του ανέβηκε λάβαρο με τον Αλβέρτη
Δεν έμεινε για πολλές ημέρες κενή η θέση της Euroleague 2000 στην οροφή του Telekom Center Athens.
Ως γνωστόν η ΚΑΕ Παναθηναϊκός στο ημίχρονο του αγώνα με τον Ολυμπιακό κατέβασε από την οροφή του Telekom Center Athens το λάβαρο της Euroleague 2000 με τη μορφή του Μποντιρόγκα ως ένδειξη διαμαρτυρίας για την αντιμετώπιση της ομάδας από τους διαιτητές.
Ο Ντέγιαν Μποντιρόγκα είναι πρόεδρος της Euroleague και... πλήρωσε το μάρμαρο για τα σφυρίγματα των διαιτητών στους αγώνες του ΠΑΟ.
Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός αντικατέστησε το λάβαρο της 2ης Euroleague, του 2000 στη Μπολόνια, και στη θέση του Μποντίρογκα μπήκε ο Φραγκίσκος Αλβέρτης να σηκώνει την κούπα.
Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός αντικατέστησε το λάβαρο της 2ης Euroleague, του 2000 στη Μπολόνια, και στη θέση του Μποντίρογκα μπήκε ο Φραγκίσκος Αλβέρτης να σηκώνει την κούπα.
☘️ Τη θέση του λαβάρου του Ντέγιαν Μποντιρόγκα πήρε εκείνο του Φραγκίσκου Αλβέρτη στο Telekom Center Athens.— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) March 11, 2026
🎥 @gkouvaris #paobc pic.twitter.com/Zs0QkawjIG
