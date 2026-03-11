Παναθηναϊκός: Ο Μποντιρόγκα αντικαταστάθηκε από τον Αλβέρτη στο λάβαρο της Euroleague 2000, βίντεο
SPORTS
Euroleague Παναθηναϊκός Ολυμπιακός Ντέγιαν Μποντίρογκα Φραγκίσκος Αλβέρτης

Παναθηναϊκός: Ο Μποντιρόγκα αντικαταστάθηκε από τον Αλβέρτη στο λάβαρο της Euroleague 2000, βίντεο

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός στο ημίχρονο του αγώνα με τον Ολυμπιακό κατέβασε από την οροφή του Telekom Center Athens το λάβαρο της Euroleague 2000 με τη μορφή του Μποντιρόγκα και στη θέση του ανέβηκε λάβαρο με τον Αλβέρτη

Παναθηναϊκός: Ο Μποντιρόγκα αντικαταστάθηκε από τον Αλβέρτη στο λάβαρο της Euroleague 2000, βίντεο
16 ΣΧΟΛΙΑ
Δεν έμεινε για πολλές ημέρες κενή η θέση της Euroleague 2000 στην οροφή του Telekom Center Athens. 

Ως γνωστόν η ΚΑΕ Παναθηναϊκός στο ημίχρονο του αγώνα με τον Ολυμπιακό κατέβασε από την οροφή του Telekom Center Athens το λάβαρο της Euroleague 2000 με τη μορφή του Μποντιρόγκα ως ένδειξη διαμαρτυρίας για την αντιμετώπιση της ομάδας από τους διαιτητές. 

Ο Ντέγιαν Μποντιρόγκα είναι πρόεδρος της Euroleague και... πλήρωσε το μάρμαρο για τα σφυρίγματα των διαιτητών στους αγώνες του ΠΑΟ. 

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός αντικατέστησε το λάβαρο της 2ης Euroleague, του 2000 στη Μπολόνια, και στη θέση του Μποντίρογκα μπήκε ο Φραγκίσκος Αλβέρτης να σηκώνει την κούπα. 


16 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Η ανοιξιάτικη ανανέωση του ανδρικού στυλ

Η σεζόν αλλάζει, αλλάζουμε και εμείς! Επισκεπτόμαστε το The Mall Athens για τα απαραίτητα κομμάτια που θα μας χαρίσουν ένα statement look που αποπνέει άνεση, κομψότητα και ελευθερία.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης