Η θέση του Ολυμπιακού στην κατάταξη της Euroleague μετά το διπλό στο Παρίσι
Euroleague Ολυμπιακός Παρί

Ο Ολυμπιακός έχει πλέον ρεκόρ 20-10 και την Πέμπτη παίζει εκτός έδρας με τη Μονακό

Ο Ολυμπιακός πέρασε από το Παρίσι στο... πρόωρο παιχνίδι για την 34η αγωνιστική της Euroleague κερδίζοντας την Παρί με 87-104 φτάνοντας στο 20-10 ρεκόρ και έχοντας ένα ματς λιγότερο.

Η 34η αγωνιστική θα συνεχιστεί στις 26 Μαρτίου και θα ολοκληρωθεί μία ημέρα αργότερα.

Αυτήν την εβδομάδα είναι προγραμματισμένη η 31η αγωνιστική, με τον Ολυμπιακό να φιλοξενείται στο Πριγκιπάτο από τη Μονακό (12/3, 20:00) και αντίστοιχα τον Παναθηναϊκό να φιλοξενεί στο «T-Center» την Ζάλγκιρις Κάουνας (12/3, 22:00)


Η 34η αγωνιστική
Τρίτη 10 Μαρτίου
Παρί - Ολυμπιακός 87-104
Πέμπτη 26 Μαρτίου
21:05 Μακάμπι - Ντουμπάι
21:15 Παναθηναϊκός - Μονακό
21:30 Μπάγερν - Βιλερμπάν
21:30 Αρμάνι - Βίρτους
Κλείσιμο
21:45 Ρεάλ - Εφές
Παρασκευή 27 Μαρτίου
19:45 Φενέρμπαχτσε - Ζάλγκιρις
21:30 Παρτίζαν - Βαλένθια
21:30 Μπαρτσελόνα - Ερυθρός Αστέρας
21:30 Μπασκόνια - Χάποελ

Κατάταξη
Φενέρμπαχτσε 22-7
Ολυμπιακός 20-10
Βαλένθια 20-10
Ρεάλ Μαδρίτης 19-11
Χάποελ Τελ Αβίβ 17-11
Ζάλγκιρις 17-13
Ερυθρός Αστέρας 17-13
Μπαρτσελόνα 17-13
Μονακό 16-14
Παναθηναϊκός 16-14
Ντουμπάι 15-14
Αρμάνι Μιλάνο 15-15
Μακάμπι Τελ Αβίβ 14-15
Βίρτους Μπολόνια 13-17
Μπάγερν Μονάχου 13-17
Παρί 11-19
Παρτίζαν 9-20
Μπασκόνια 9-21
Αναντολού Εφές 9-21
Βιλερμπάν 8-22
Εκκρεμούν
Μακάμπι Τελ Αβίβ-Χάποελ Τελ Αβίβ
Παρτίζαν-Ντουμπάι
Χάποελ Τελ Αβίβ-Παρί
Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε

H 31η αγωνιστική
Τετάρτη 11 Μαρτίου
21:45 Βίρτους Μπολόνια-Παρτίζαν
Πέμπτη 12 Μαρτίου
19:00 Ντουμπάι-Μπασκόνια
20:00 Μονακό-Ολυμπιακός
22:00 Παναθηναϊκός-Ζάλγκιρις
21:30 Μπάγερν-Αναντολού Εφές
21:45 Ρεάλ Μαδρίτης-Βαλένθια
22:00 Παρί-Βιλερμπάν
Παρασκευή 13 Μαρτίου
21:00 Ερυθρός Αστέρας-Φενέρμπαχτσε
21:30 Μπαρτσελόνα-Χάποελ Τελ Αβίβ
21:30 Αρμάνι Μιλάνο-Μακάμπι Τελ Αβίβ
