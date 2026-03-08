Με τη στήριξη της HELLENiQ ENERGY, οι Φοιτητικές Εστίες αποκτούν σύγχρονους και πιο λειτουργικούς χώρους
Η βαθμολογία της Basket League μετά τη νίκη του Ηρακλή επί του Παναθηναϊκού
Ο Παναθηναϊκός γνώρισε την 4η ήττα του στη φετινή Basket League
Την έκπληξη της 20ης ημέρας της Stoiximan Basket League έκανε ο Ηρακλής αφού κέρδισε 76-74 τον Παναθηναϊκό στη Θεσσαλονίκη για πρώτη φορά μετά από 21 χρόνια.
Από την άλλη ο Ολυμπιακός παραμένει αήττητος αφού κέρδισε τον ΠΑΟΚ και έχει 19/19 νίκες!
Αποτελέσματα 20η αγωνιστική
Σάββατο (07/03)
ΑΕΚ-Προμηθέας 102-85
Καρδίτσα-Μύκονος 103-77
Περιστέρι-Πανιώνιος 82-74
Άρης-Μαρούσι 102-76
Κυριακή (08/03)
Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ 100-73
Ηρακλής-Παναθηναϊκός 76-74
Κατάταξη
Ολυμπιακός 19-0
Παναθηναϊκός 15-4
ΑΕΚ 14-4
ΠΑΟΚ 11-6
