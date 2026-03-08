Η βαθμολογία της Basket League μετά τη νίκη του Ηρακλή επί του Παναθηναϊκού

Κλείσιμο

Την έκπληξη της 20ης ημέρας της Stoiximan Basket League έκανε ο Ηρακλής αφού κέρδισε 76-74 τον Παναθηναϊκό στη Θεσσαλονίκη για πρώτη φορά μετά από 21 χρόνια.Από την άλλη ο Ολυμπιακός παραμένει αήττητος αφού κέρδισε τον ΠΑΟΚ και έχει 19/19 νίκες!ΑΕΚ-Προμηθέας 102-85Καρδίτσα-Μύκονος 103-77Περιστέρι-Πανιώνιος 82-74Άρης-Μαρούσι 102-76Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ 100-73Ηρακλής-Παναθηναϊκός 76-74Ολυμπιακός 19-0Παναθηναϊκός 15-4ΑΕΚ 14-4ΠΑΟΚ 11-6