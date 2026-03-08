Η βαθμολογία της Basket League μετά τη νίκη του Ηρακλή επί του Παναθηναϊκού
SPORTS

Η βαθμολογία της Basket League μετά τη νίκη του Ηρακλή επί του Παναθηναϊκού

Ο Παναθηναϊκός γνώρισε την 4η ήττα του στη φετινή Basket League

Η βαθμολογία της Basket League μετά τη νίκη του Ηρακλή επί του Παναθηναϊκού
1 ΣΧΟΛΙΟ
Την έκπληξη της 20ης ημέρας της Stoiximan Basket League έκανε ο Ηρακλής αφού κέρδισε 76-74 τον Παναθηναϊκό στη Θεσσαλονίκη για πρώτη φορά μετά από 21 χρόνια.

Από την άλλη ο Ολυμπιακός παραμένει αήττητος αφού κέρδισε τον ΠΑΟΚ και έχει 19/19 νίκες!


Αποτελέσματα 20η αγωνιστική
Σάββατο (07/03)
ΑΕΚ-Προμηθέας 102-85
Καρδίτσα-Μύκονος 103-77
Περιστέρι-Πανιώνιος 82-74
Άρης-Μαρούσι 102-76
Κυριακή (08/03)
Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ 100-73
Ηρακλής-Παναθηναϊκός 76-74

Κατάταξη
Κλείσιμο
Ολυμπιακός 19-0
Παναθηναϊκός 15-4
ΑΕΚ 14-4
ΠΑΟΚ 11-6
Άρης 10-7
Περιστέρι 9-9
Ηρακλής 8-10
Μύκονος 7-11
Προμηθέας 6-12
Καρδίτσα 5-14
Πανιώνιος 5-13
Κολοσσός 5-13
Μαρούσι 4-15
* Εκκρεμούν οι αναμετρήσεις Περιστέρι-Άρης και ΠΑΟΚ-Μύκονος

Η επόμενη αγωνιστική (21η)
Σάββατο (14/03)

16:00: Μαρούσι - Περίστερι
16:00: Μύκονος - Προμηθέας
18:15: ΠΑΟΚ - Άρης
Κυριακή (15/03)

12:45: Κολοσσός Ρόδου - Ηρακλής
13:00: Πανιώνιος - Ολυμπιακός
16:00: Παναθηναϊκός - ΑΕΚ
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Η ανοιξιάτικη ανανέωση του ανδρικού στυλ

Η σεζόν αλλάζει, αλλάζουμε και εμείς! Επισκεπτόμαστε το The Mall Athens για τα απαραίτητα κομμάτια που θα μας χαρίσουν ένα statement look που αποπνέει άνεση, κομψότητα και ελευθερία.

Δίπλωμα Ισπανικών DELE: Ένα πολύτιμο διαβατήριο για σπουδές και καριέρα χωρίς σύνορα, με την εγγύηση του Ινστιτούτου Θερβάντες

Η επίσημη πιστοποίηση γλωσσομάθειας του Ισπανικού Υπουργείου Παιδείας ανοίγει την πόρτα σε πανεπιστήμια υψηλού κύρους, νέες εμπειρίες και ευκαιρίες καριέρας σε όλο τον κόσμο.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης