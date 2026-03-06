Απρόοπτο για τον Φαρίντ: Αποσύρθηκε στα αποδυτήρια με διάσειση
SPORTS
Κένεθ Φαρίντ Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Διάσειση

Ο Αμερικανός σέντερ έπαιξε 3.22' και αποσύρθηκε σε ανύποπτο χρόνο στα αποδυτήρια με διάσειση αλλά επέστρεψε στην 3η περίοδο

Χωρίς τον Κένεθ Φαρίντ έμεινα για μεγάλο διάστημα στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ ο Παναθηναϊκός

Ο Αμερικανός σέντερ αγωνίστηκε μόλις 3.22' στο ΣΕΦ και σε ανύποπτο χρόνο πήγε στα αποδυτήρια και στο ιατρείο του γηπέδου με διάσειση. 

Δεν έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες για το πως έπαθε τη διάσειση. Ξαφνικά ένιωσε ζαλάδα αλλά αφού δέχτηκε τις πρώτες βοήθειες επέστρεψε στην 3η περίοδο για να παίξει ξανά. 
