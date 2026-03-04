Πανιώνιος: Πρόστιμο από την ΔΕΑΒ για την ρατσιστική επίθεση στον Σεμπά
Η ΠΑΕ Πανιώνιος θα κληθεί να πληρώσει 20.000 ευρώ
Πρόστιμο 20.000 ευρώ επέβαλε η Διαρκής Επιτροπή Καταπολέμησης Βίας στην ΠΑΕ Πανιώνιος, για ρατσιστική συμπεριφορά οπαδών της στον αγώνα της 21ης Φεβρουαρίου με τη Μαρκό, στο πλαίσιο των πλέι-οφ του Β΄ ομίλου της Super League 2.
Η ΔΕΑΒ έλαβε υπόψη της την έκθεση του παρατηρητή της, καθώς και σχετικά δημοσιεύματα στον ηλεκτρονικό Τύπο, και αποφάνθηκε ότι στο 75ο λεπτό της αναμέτρησης, οπαδοί των «κυανέρυρθων» αποκάλεσαν «μαϊμού» τον ποδοσφαιριστή των φιλοξενούμενων Σεμπά.
