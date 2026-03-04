Πανιώνιος: Πρόστιμο από την ΔΕΑΒ για την ρατσιστική επίθεση στον Σεμπά
SPORTS
Σεμπά Πανιώνιος Μαρκό Super League 2

Πανιώνιος: Πρόστιμο από την ΔΕΑΒ για την ρατσιστική επίθεση στον Σεμπά

Η ΠΑΕ Πανιώνιος θα κληθεί να πληρώσει 20.000 ευρώ

Πανιώνιος: Πρόστιμο από την ΔΕΑΒ για την ρατσιστική επίθεση στον Σεμπά
1 ΣΧΟΛΙΟ
Πρόστιμο 20.000 ευρώ επέβαλε η Διαρκής Επιτροπή Καταπολέμησης Βίας στην ΠΑΕ Πανιώνιος, για ρατσιστική συμπεριφορά οπαδών της στον αγώνα της 21ης Φεβρουαρίου με τη Μαρκό, στο πλαίσιο των πλέι-οφ του Β΄ ομίλου της Super League 2.

Η ΔΕΑΒ έλαβε υπόψη της την έκθεση του παρατηρητή της, καθώς και σχετικά δημοσιεύματα στον ηλεκτρονικό Τύπο, και αποφάνθηκε ότι στο 75ο λεπτό της αναμέτρησης, οπαδοί των «κυανέρυρθων» αποκάλεσαν «μαϊμού» τον ποδοσφαιριστή των φιλοξενούμενων Σεμπά.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Το DEI College κατέθεσε αίτηση για παράρτημα ιδιωτικού Πανεπιστημίου στην Ελλάδα

Το DEI College κατέθεσε αίτηση για παράρτημα ιδιωτικού Πανεπιστημίου στην Ελλάδα

Διαθέτει 5 ακαδημαϊκές σχολές και 10 πανεπιστημιακά προγράμματα - Πάνω από 35 χρόνια εμπειρίας στη βρετανική τριτοβάθμια εκπαίδευση, με χιλιάδες αποφοίτους από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης