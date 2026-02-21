Καταγγελία της Μαρκό για τους οπαδούς του Πανιωνίου: «Αποκαλούσαν τον Σεμπά μαϊμού», δείτε βίντεο

Με επίσημη ανακοίνωση της, την οποία συνοδεύει με βίντεο όπου ακούγεται καθαρά από την κερκίδα οπαδός να αποκαλεί τον Βραζιλιάνο επιθετικό «μαϊμού», η Μαρκό κατήγγειλε τα όσα συνέβησαν στη Νέα Σμύρνη