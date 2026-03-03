Η σωστή διατροφή του μωρού μας ξεκινά από τις δικές μας συνήθειες – Πώς να εξασφαλίσουμε ασφάλεια και ποιότητα σε κάθε στάδιο της μητρότητας.
Συναγερμός σε Αλ Νασρ και Πορτογαλία: Στα «πιτς» με μυϊκό τραυματισμό ο Κριστιάνο Ρονάλντο
Η ομάδα της Σαουδικής Αραβίας επιβεβαίωσε επίσημα τον τραυματισμό που υπέστη ο 41χρονος σούπερ σταρ
Πλήγμα για την Αλ Νασρ και τον Κριστιάνο Ρονάλντο, καθώς ο Πορτογάλος σούπερ σταρ τέθηκε νοκ-άουτ λόγω τραυματισμού. Ο 41χρονος επιθετικός αποχώρησε με ενοχλήσεις στο 80ό λεπτό της νικηφόρας αναμέτρησης του περασμένου Σαββάτου απέναντι στην Αλ Φάιχα (3-1), και οι ιατρικές εξετάσεις επιβεβαίωσαν τις αρχικές ανησυχίες.
Το ιατρικό ανακοινωθέν
Την Τρίτη, η διοίκηση της Αλ Νασρ εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση, γνωστοποιώντας το μέγεθος του προβλήματος, το οποίο εντοπίζεται στον δεξιό μηρό του παίκτη.
«Ο Κριστιάνο Ρονάλντο διαγνώστηκε με μυϊκό τραυματισμό στον μηρό μετά το τελευταίο παιχνίδι με την Αλ Φάιχα. Ξεκίνησε από σήμερα (σ.σ. Τρίτη) το πρόγραμμα αποκατάστασής του και η κατάστασή του θα αξιολογείται σε καθημερινή βάση», αναφέρει χαρακτηριστικά η ενημέρωση των Σαουδαράβων.
Τι χάνει και η αγωνία για την Εθνική
Ο τραυματισμός αυτός ανατρέπει τον προγραμματισμό τόσο του συλλόγου του όσο και της Εθνικής Πορτογαλίας. Ο «CR7» θεωρείται απίθανο να προλάβει την εντός έδρας αναμέτρηση του Σαββάτου (7 Μαρτίου) απέναντι στη Νέομ για το πρωτάθλημα. Ερωτηματικό παραμένει η συμμετοχή του και στο εκτός έδρας ματς με την Αλ Χαλίτζ στις 14 Μαρτίου.
Η Αλ Νασρ επρόκειτο να αντιμετωπίσει την Αλ Ουάσλ των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων (ομάδα του Ρουί Βιτόρια) για το ασιατικό Champions League, ωστόσο η αναμέτρηση αναβλήθηκε λόγω της έκρυθμης κατάστασης στη Μέση Ανατολή.
Στην Εθνική Πορτογαλίας υπάρχει ανησυχία για το αν θα είναι έτοιμος στο προπονητικό καμπ της εθνικής του ομάδας στα τέλη του μήνα, ενόψει των φιλικών αγώνων με το Μεξικό (29 Μαρτίου) και τις ΗΠΑ (1 Απριλίου).
Το τζετ στη Μαδρίτη
Αξίζει να σημειωθεί πως το πρωί της Τρίτης κυκλοφόρησαν φήμες, καθώς το ιδιωτικό τζετ του Κριστιάνο Ρονάλντο αναχώρησε από το Ριάντ και προσγειώθηκε στη Μαδρίτη. Ωστόσο, έχει ήδη επιβεβαιωθεί πως ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής παρέμεινε στη Σαουδική Αραβία για να συνεχίσει εντατικά τις θεραπείες του.
Αν τελικά ο Ρονάλντο χάσει περισσότερα από ένα παιχνίδια, αυτή θα είναι μόλις η δεύτερη φορά στα 3+ χρόνια παρουσίας του στην Αλ Νασρ που απουσιάζει σε σερί αγώνες λόγω τραυματισμού (η πρώτη ήταν στα τέλη της σεζόν 2024/25, ξανά λόγω μυϊκού προβλήματος).
