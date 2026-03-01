Με ένα Gold και ένα Bronze βραβείο διακρίθηκε το bwincares.gr στα E-volution Awards της Boussias Events, επιβεβαιώνοντας την υψηλή ποιότητα εμπειρίας χρήστη και τον σύγχρονο σχεδιασμό που υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τη WHY Agency.
Η βαθμολογία μετά τη νίκη του Ολυμπιακού στις Σέρρες
Ο Ολυμπιακός επικράτησε 2-1 του Πανσερραϊκού και επέστρεψε στην κορυφή έχοντας αγώνα περισσότερο από την ΑΕΚ
Ο Ολυμπιακός με δύο γκολ του Ελ Κααμπί επικράτησε 2-1 στις Σέρρες του Πανσερραϊκού και επέστρεψε στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα.
Η ομάδα του Πειραιά έφτασε μετά από 23 αγωνιστικές στη Stoiximam Super League στους 53 βαθμούς και είναι στο +1 από την ΑΕΚ η οποία παίζει εκτός έδρας με τον Βόλο και με νίκη επιστρέφει στην κορυφή.
Πρόγραμμα - Αποτελέσματα (23η)
Σάββατο 28 Φεβρουαρίου
ΟΦΗ - ΑΕΛ 3-0
Ατρόμητος -Παναιτωλικός 1-0
Κηφισιά - Λεβαδειακός 1-0
Κυριακή 1 Μαρτίου
Πανσερραϊκός - Ολυμπιακός 1-2
Βόλος - ΑΕΚ 1-0 (Σε εξέλιξη)
19:00 ΠΑΟΚ - Αστέρας Τρίπολης
20:00 Παναθηναϊκός -Άρης
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Σε 23 αγώνες)
1. Ολυμπιακός 53
2. ΑΕΚ 52
3. ΠΑΟΚ 47
4. Λεβαδειακός 39
5. Παναθηναϊκός 36
6. ΟΦΗ 28
7. Άρης 28
8. Ατρόμητος 27
9. Βόλος 26
10. Κηφισιά 24
11. Παναιτωλικός 21
12. ΑΕΛ 21
13. Αστέρας Τρίπολης 16
14. Πανσερραϊκός 12
*Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ έχουν 2 αγώνες λιγότερους ενώ ΑΕΚ, ΟΦΗ, Άρης, Βόλος, Κηφισιά, Αστέρας Τρίπολης έχουν από έναν.
