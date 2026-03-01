Η βαθμολογία μετά τη νίκη του Ολυμπιακού στις Σέρρες
Η βαθμολογία μετά τη νίκη του Ολυμπιακού στις Σέρρες

Ο Ολυμπιακός επικράτησε 2-1 του Πανσερραϊκού και επέστρεψε στην κορυφή έχοντας αγώνα περισσότερο από την ΑΕΚ

Η βαθμολογία μετά τη νίκη του Ολυμπιακού στις Σέρρες
Ο Ολυμπιακός με δύο γκολ του Ελ Κααμπί επικράτησε 2-1 στις Σέρρες του Πανσερραϊκού και επέστρεψε στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα. 

Η ομάδα του Πειραιά έφτασε μετά από 23 αγωνιστικές στη Stoiximam Super League στους 53 βαθμούς και είναι στο +1 από την ΑΕΚ η οποία παίζει εκτός έδρας με τον Βόλο και με νίκη επιστρέφει στην κορυφή.


Πρόγραμμα - Αποτελέσματα (23η) 
Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 
ΟΦΗ - ΑΕΛ 3-0 
Ατρόμητος -Παναιτωλικός 1-0 
Κηφισιά - Λεβαδειακός 1-0 
Κυριακή 1 Μαρτίου 
Πανσερραϊκός - Ολυμπιακός 1-2
Βόλος - ΑΕΚ 1-0 (Σε εξέλιξη)
19:00 ΠΑΟΚ - Αστέρας Τρίπολης 
20:00 Παναθηναϊκός -Άρης 

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Σε 23 αγώνες)
1. Ολυμπιακός 53 
2. ΑΕΚ 52
3. ΠΑΟΚ 47 
4. Λεβαδειακός 39
5. Παναθηναϊκός 36 
6. ΟΦΗ 28 
7. Άρης 28 
8. Ατρόμητος 27
9. Βόλος 26 
10. Κηφισιά 24 
11. Παναιτωλικός 21
12. ΑΕΛ 21 
13. Αστέρας Τρίπολης 16 
14. Πανσερραϊκός 12 
*Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ έχουν 2 αγώνες λιγότερους ενώ ΑΕΚ, ΟΦΗ, Άρης, Βόλος, Κηφισιά, Αστέρας Τρίπολης έχουν από έναν.

