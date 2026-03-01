ΑΕΚ: Ο Ηλιόπουλος πήρε το μικρόφωνο και μίλησε στους χιλιάδες οπαδούς της ομάδας του στο Πανθεσσαλικό, βίντεο
Ο Μάριος Ηλιόπουλος ζήτησε από τον κόσμο να μην πέσει ούτε χαρτάκι στο Πανθεσσαλικό
Ο Μάριος Ηλιόπουλος έκανε βόλτα στην παραλία του Βόλου όπου αποθεώθηκε από τον κόσμο της ΑΕΚ και στη συνέχεια έφτασε στο Πανθεσσαλικό για να δει το παιχνίδι της Super League.
Η ΑΕΚ έχει 22.000 οπαδούς στο πλευρό της στο Πανθεσσαλικό στο παιχνίδι με τον Βόλο και ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΑΕΚ τους ζήτησε να είναι κόσμιοι και να μην πέσει χαρτάκι στο γήπεδο.
Ο Μάριος Ηλιόπουλος ανέβηκε στο μπουθ πήρε το μικρόφωνο και μέσα από τα μεγάφωνα του γηπέδου έστειλε το μήνυμά του στον κόσμο.
«Καλησπέρα σε όλους τους φιλάθλους μας. Σήμερα είναι μια μέρα γιορτής για όλο το ελληνικό ποδόσφαιρο. Πρέπει η συμπεριφορά όλων να είναι η κατάλληλη. Δεν θα πέσει ούτε χαρτάκι στον αγωνιστικό χώρο. Δεν θα δώσουμε δικαίωμα σε κανέναν προβοκάτορα. Forza AEK!» είπε ο Ηλιόπουλος.
Το μήνυμα του Μάριου Ηλιόπουλου #aek pic.twitter.com/7WGHmVYyHh— aek 365 (@aek365gr) March 1, 2026
