ΑΕΚ: Ο Ηλιόπουλος πήρε το μικρόφωνο και μίλησε στους χιλιάδες οπαδούς της ομάδας του στο Πανθεσσαλικό, βίντεο
SPORTS
ΑΕΚ Βόλος Μάριος Ηλιόπουλος Super League 1 Πανθεσσαλικό Στάδιο

ΑΕΚ: Ο Ηλιόπουλος πήρε το μικρόφωνο και μίλησε στους χιλιάδες οπαδούς της ομάδας του στο Πανθεσσαλικό, βίντεο

Ο Μάριος Ηλιόπουλος ζήτησε από τον κόσμο να μην πέσει ούτε χαρτάκι στο Πανθεσσαλικό

ΑΕΚ: Ο Ηλιόπουλος πήρε το μικρόφωνο και μίλησε στους χιλιάδες οπαδούς της ομάδας του στο Πανθεσσαλικό, βίντεο
3 ΣΧΟΛΙΑ
Ο Μάριος Ηλιόπουλος έκανε βόλτα στην παραλία του Βόλου όπου αποθεώθηκε από τον κόσμο της ΑΕΚ και στη συνέχεια έφτασε στο Πανθεσσαλικό για να δει το παιχνίδι της Super League. 

Η ΑΕΚ έχει 22.000 οπαδούς στο πλευρό της στο Πανθεσσαλικό στο παιχνίδι με τον Βόλο και ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΑΕΚ τους ζήτησε να είναι κόσμιοι και να μην πέσει χαρτάκι στο γήπεδο. 

Ο Μάριος Ηλιόπουλος ανέβηκε στο μπουθ πήρε το μικρόφωνο και μέσα από τα μεγάφωνα του γηπέδου έστειλε το μήνυμά του στον κόσμο. 

«Καλησπέρα σε όλους τους φιλάθλους μας. Σήμερα είναι μια μέρα γιορτής για όλο το ελληνικό ποδόσφαιρο. Πρέπει η συμπεριφορά όλων να είναι η κατάλληλη. Δεν θα πέσει ούτε χαρτάκι στον αγωνιστικό χώρο. Δεν θα δώσουμε δικαίωμα σε κανέναν προβοκάτορα. Forza AEK!» είπε ο Ηλιόπουλος. 


3 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης