Αποθεώθηκε ο Μάριος Ηλιόπουλος στην παραλία του Βόλου από τους οπαδούς της ΑΕΚ, βίντεο

Λίγες ώρες πριν τον αγώνα της Ένωσης στο Πανθεσσαλικό κόντρα στον Βόλο, ο διοικητικός ηγέτης της έκανε τη βόλτα του στην παραλία με τους φιλάθλους να ζητούν να φωτογραφηθούν μαζί του