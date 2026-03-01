Με ένα Gold και ένα Bronze βραβείο διακρίθηκε το bwincares.gr στα E-volution Awards της Boussias Events, επιβεβαιώνοντας την υψηλή ποιότητα εμπειρίας χρήστη και τον σύγχρονο σχεδιασμό που υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τη WHY Agency.
Αποθεώθηκε ο Μάριος Ηλιόπουλος στην παραλία του Βόλου από τους οπαδούς της ΑΕΚ, βίντεο
Λίγες ώρες πριν τον αγώνα της Ένωσης στο Πανθεσσαλικό κόντρα στον Βόλο, ο διοικητικός ηγέτης της έκανε τη βόλτα του στην παραλία με τους φιλάθλους να ζητούν να φωτογραφηθούν μαζί του
Η απόβαση των οπαδών της ΑΕΚ στον Βόλο είναι τεράστια καθώς πάνω από 20 χιλιάδες φίλοι της ομάδας θα πάρουν θέση στο Πανθεσσαλικό για να στηρίξουν το σύνολο του Νίκολιτς.
Από νωρίς η παραλία της πόλης έχει βαφτεί... κιτρινόμαυρη με χιλιάδες οπαδούς της Ένωσης να έχουν κατακλύσει τα μαγαζιά εκεί και με συνθήματα, να ζεσταίνουν το κλίμα για το παιχνίδι.
Ο πρόεδρος του συλλόγου, Μάριος Ηλιόπουλος βρέθηκε στο σημείο και έχει αποδέκτης μίας τεράστιας αποθέωσης από τους φίλους της ΑΕΚ.
