ΠΑΟΚ: Ουρές στην Τούμπα για την φανέλα των 100 χρόνων, βίντεο και φωτογραφίες
Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ παρουσίασε την επετειακή φανέλα του και ενημέρωσε πως θα διατεθούν μόνο 2026 κομμάτια
Ουρές στην Τούμπα για τη νέα φανέλα του ΠΑΟΚ.
Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ το μεσημέρι της Κυριακής παρουσίασε την επετειακή φανέλα για τα 100 χρόνια τα οποία συμπληρώνει φέτος ο σύλλογος και ο κόσμος έσπευσε στην Τούμπα για να την αγοράσει!
Όπως ενημέρωσε ο ΠΑΟΚ θα κυκλοφορήσουν μόλις 2026 κομμάτια. Η φανέλα κοστίζει 100 ευρώ. Θυμίζουμε ότι ο ΠΑΟΚ θα φορέσει τη φανέλα στο παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης που αρχίζει στις 19:00.
Η ενημέρωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ για τη διάθεση της φανέλας
«Η μακρυμάνικη επετειακή φανέλα της ομάδας θα ξεκινήσει να πωλείται από το PAOK FC Official Store στο γήπεδο της Τούμπας, την Κυριακή (01.03) στις 16:00 κι από το πρώι της Δευτέρας (02.03) θα είναι διαθέσιμη και μέσω store.paokfc.gr στην τιμή των 100 ευρώ.
Θα κυκλοφορήσουν 2026 αριθμημένα κομμάτια και το επόμενο διάστημα θα κυκλοφορήσουν 2026 κομμάτια με κοντό μανίκι, ενώ μέχρι το καλοκαίρι θα παρουσιαστούν δύο ακόμα φανέλες αφιερωμένες στον πρώτο αιώνα ζωής της ομάδας μας».
