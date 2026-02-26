Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε σήμερα Πλζεν-Παναθηναϊκός και Θέλτα-ΠΑΟΚ στο Europa League και ΠΑΟ-Παρί στην Euroleague
Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε σήμερα Πλζεν-Παναθηναϊκός και Θέλτα-ΠΑΟΚ στο Europa League και ΠΑΟ-Παρί στην Euroleague

Γεμάτο το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων και σήμερα με αγώνες σε Europa και Conference League, αλλά και στη Euroleague

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε σήμερα Πλζεν-Παναθηναϊκός και Θέλτα-ΠΑΟΚ στο Europa League και ΠΑΟ-Παρί στην Euroleague
Πλούσιο το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας, με τις ρεβάνς του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού στο Europa League αλλά και την αναμέτρηση των Πρασίνων με την Παρί για τη Euroleague.

Πρώτο ρίχνεται στη μάχη το «τριφύλλι», που αντιμετωπίζει τους Τσέχους στις 19:45, με το ματς να μεταδίδεται ζωντανά από το Cosmote Sport 3. Στις 22:00 ακολουθεί η αναμέτρηση του Δικεφάλου του Βορρά, που θα μεταδοθεί ζωντανά από το Cosmote Sport 4 και την ελεύθερη συχνότητα του ΑΝΤ1.

Στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Παρί στο «Τelekom Center Athens» στο πλαίσιο της 29ης αγωνιστικής της Euroleague. Τζάμπολ στις 21:45, με το παιχνίδι να είναι live στο Nova Sports prime. Επιπλέον, σπουδαία μέρα και για το μπάσκετ γυναικών η σημερινή, με τον Αθηναϊκό να διεκδικεί το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό του EuroCup κόντρα στη Βιλνέβ στις 20:30. Ο αγώνας θα μεταδοθεί από το Nova Sports start.


Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα

Αναλυτικά οι αθλητικές μεταδόσεις σήμερα στις 26 Φεβρουαρίου:

12:00 COSMOTE SPORT 6 HD Ντανιίλ Μεντβέντεφ – Τζένσον Μπρούκσμπι Ντουμπάι τένις

14:00 COSMOTE SPORT 6 HD Φελίξ Οζέ-Αλιασίμ – Γίρι Λεχέτσκα Ντουμπάι

17:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Ντουμπάι

17:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ Κύπελλο Βόλεϊ Ανδρών

19:00 Novasports 4HD Ντουμπάι – Βιλερμπάν Euroleague

19:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Ντουμπάι

19:45 COSMOTE SPORT 5 HD Στουτγκάρδη – Σέλτικ UEFA Europa League

19:45 COSMOTE SPORT 9 HD Φερεντσβάρος – Λουντογκόρετς UEFA Europa League

19:45 COSMOTE SPORT 8 HD Ριέκα – Ομόνοια UEFA Conference League

19:45 COSMOTE SPORT 7 HD Φιορεντίνα – Γιαγκελόνια UEFA Conference League

19:45 COSMOTE SPORT 3 HD Βικτόρια Πλζεν – Παναθηναϊκός UEFA Europa League

20:30 Novasports Start Αθηναϊκός – Βιλνέβ ντ Eurocup Women

20:30 Novasports 6HD Μονακό – Μακάμπι Τελ Αβίβ Euroleague

21:05 Novasports 5HD Χάποελ Τελ Αβίβ – Αρμάνι Μιλάνο Euroleague

21:30 Novasports 3HD Μπασκόνια – Βαλένθια Euroleague

21:45 Novasports 4HD Ρεάλ Μαδρίτης – Μπάγερν Μονάχου Euroleague

21:45 Novasports Prime Παναθηναϊκός – Παρί Euroleague

22:00 COSMOTE SPORT 5 HD Κρίσταλ Πάλας – Ζρίνσκι UEFA Conference League

22:00 COSMOTE SPORT 4 HD, ANT1 Θέλτα – ΠΑΟΚ UEFA Europa League

22:00 COSMOTE SPORT 9 HD Γκενκ – Ντινάμο Ζάγκρεμπ UEFA Europa League

22:00 COSMOTE SPORT 8 HD Άλκμααρ – Νόα UEFA Conference League

22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Μπολόνια – Μπραν UEFA Europa League

22:00 COSMOTE SPORT 6 HD Νότιγχαμ Φόρεστ – Φενέρμπαχτσε UEFA Europa League

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Λεχ Πόζναν – Κουόπιο UEFA Conference League

