Champions League: Το «ευχαριστώ» του Ολυμπιακού μετά τον αποκλεισμό
Η «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ έστειλε μήνυμα για το φετινό ευρωπαϊκό ταξίδι λίγο μετά το 0-0 στο Λεβερκούζεν
Στα Play Offs των «16» ολοκληρώθηκε η πορεία του Ολυμπιακού στο Champions League, καθώς μετά την ήττα με 2-0 στο Φάληρο δεν κατάφερε να ανατρέψει την κατάσταση στη ρεβάνς της Γερμανίας, μένοντας στο 0-0 με τη Λεβερκούζεν και αποχαιρετώντας τη διοργάνωση.
Το μήνυμα της ΠΑΕ Ολυμπιακός
Λίγο μετά το τελευταίο σφύριγμα στο Λεβερκούζεν, η ΠΑΕ Ολυμπιακός προχώρησε σε ανάρτηση στα social media, στέλνοντας το δικό της μήνυμα για τη φετινή ευρωπαϊκή διαδρομή της ομάδας.
Στο σχετικό post αναφέρεται: «Σας ευχαριστούμε για αυτό το όμορφο φετινό Ευρωπαϊκό μας ταξίδι!».
