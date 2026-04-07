Κόντε: «Εάν ήμουν πρόεδρος της ομοσπονδίας, θα έβαζα το όνομα μου πρώτο στη λίστα για την Εθνική Ιταλίας»
Ο προπονητής της Νάπολι σχολίασε τα σενάρια επιστροφής του στην εθνική Ιταλίας
Η επιστροφή του Αντόνιο Κόντε στον πάγκο της εθνικής Ιταλίας, είναι ένα από τα ενδεχόμενα μετά τον αποκλεισμό-σοκ της «Σκουάντρα Ατζούρα» από ένα τρίτο συνεχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο.
Σενάριο επιστημονικής φαντασίας, υποστηρίζουν κάποιοι, τουλάχιστον προς το παρόν. Η Νάπολι ασχολείται με την εξασφάλιση της δεύτερης θέσης μετά τη νίκη της (1-0) επί της Μίλαν και (ποιος ξέρει) το σχεδόν αδύνατο όνειρο μιας εντυπωσιακής προσπέρασης της Ίντερ -επτά βαθμούς πίσω- στην κούρσα του τίτλου.
Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου μετά τον αγώνα με τη Μίλαν ο Αντόνιο Κόντε, δέχθηκε σχετικές ερωτήσεις.
«Πέρυσι, τους τελευταίους τρεις μήνες, υπήρχε συζήτηση για το ότι θα έφευγα από τη Νάπολι για να ενταχθώ στη Γιουβέντους, θυμάστε;» είπε ο Ιταλός προπονητής.
«Τα μέσα ενημέρωσης πρέπει να γράψουν γι' αυτό και είναι σωστό το όνομά μου να βρίσκεται σε αυτή τη λίστα. Αν ήμουν πρόεδρος της ομοσπονδίας, θα σκεφτόμουν τον εαυτό μου, μαζί με άλλους. Για πολλούς λόγους, θα έβαζα το όνομα του Κόντε πρώτο, ειδικά επειδή έχω αγωνιστεί στην εθνική ομάδα και γνωρίζω καλά το περιβάλλον. Αυτές οι φήμες σίγουρα με κολακεύουν γιατί είναι σπουδαίο να εκπροσωπείς τη χώρα σου. Αλλά ξέρεις πολύ καλά ότι έχω άλλον έναν χρόνο στο συμβόλαιό μου και ότι στο τέλος αυτής της σεζόν θα συναντηθώ με τον πρόεδρο Ντε Λαουρέντις», πρόσθεσε.
