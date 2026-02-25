Μεντιλίμπαρ μετά τον αποκλεισμό στο Champions League: «Μας έλειψε μια μικρή λεπτομέρεια»
Μεντιλίμπαρ μετά τον αποκλεισμό στο Champions League: «Μας έλειψε μια μικρή λεπτομέρεια»
Ο τεχνικός των «ερυθρόλευκων» δήλωσε ικανοποιημένος από την πορεία στη διοργάνωση, εξήγησε την απουσία του Ποντένσε και αναφέρθηκε στη συνέχεια στο πρωτάθλημα
Εκτός συνέχειας του Champions League έμεινε ο Ολυμπιακός, καθώς δεν κατάφερε να ανατρέψει το σκορ του πρώτου αγώνα και έμεινε στο 0-0 με τη Λεβερκούζεν στη Γερμανία, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να κάνει λόγο για «μια μικρή λεπτομέρεια» που έλειψε και να τοποθετείται για την απουσία του Ντάνιελ Ποντένσε και τη συνέχεια της σεζόν.
Αναφερόμενος στο αγωνιστικό σκέλος και στη δυσκολία της αποστολής μετά το 2-0 του πρώτου αγώνα, πρόσθεσε: «Ήταν ούτως ή άλλως δύσκολο μετά το 2-0. Αυτό που μας έλειψε ήταν μια μικρή λεπτομέρεια για να δημιουργήσουμε μεγάλο κίνδυνο στον αντίπαλο. Πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι από την εμφάνιση και όλη τη διαδρομή. Έχουμε κάνει ένα καλό Champions League».
Ικανοποίηση για την πορεία στο Champions LeagueΟ προπονητής του Ολυμπιακού εμφανίστηκε θετικός για τη συνολική παρουσία της ομάδας στη διοργάνωση, επισημαίνοντας: «Πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι. Είμαστε στην καλύτερη διοργάνωση του κόσμου, τερματίσαμε στη μέση της βαθμολογίας, 18οι από 36 ομάδες. Απέναντι σε έναν πολύ καλό αντίπαλο αισθανθήκαμε καλά σήμερα».
Αναφερόμενος στο αγωνιστικό σκέλος και στη δυσκολία της αποστολής μετά το 2-0 του πρώτου αγώνα, πρόσθεσε: «Ήταν ούτως ή άλλως δύσκολο μετά το 2-0. Αυτό που μας έλειψε ήταν μια μικρή λεπτομέρεια για να δημιουργήσουμε μεγάλο κίνδυνο στον αντίπαλο. Πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι από την εμφάνιση και όλη τη διαδρομή. Έχουμε κάνει ένα καλό Champions League».
Η απουσία Ποντένσε και η επιλογή των τριών χαφΟ Ισπανός τεχνικός εξήγησε και τους λόγους που ο Ντάνιελ Ποντένσε δεν βρέθηκε στην αποστολή: «Ο Ποντένσε έμεινε εκτός γιατί ένιωσε ενοχλήσεις στη χθεσινή προπόνηση. Η ιδέα με τους τρεις μέσους ήταν γιατί θέλαμε να δημιουργήσουμε περισσότερη πίεση, θέλαμε να κρατήσουμε την μπάλα».
Η συνέχεια χωρίς ευρωπαϊκές υποχρεώσειςΓια την επίδραση της ευρωπαϊκής πορείας και τη συνέχεια στο πρωτάθλημα, σημείωσε: «Δεν θα είναι εύκολη η συνέχεια. Είμαστε τρεις ομάδες ψηλά στη βαθμολογία, με μικρή διαφορά μεταξύ μας. Δεν θα έχουμε παιχνίδια μέσα στην εβδομάδα, θα έχουμε ένα ματς την εβδομάδα. Καμία φορά η δύναμη που σου δίνει το Champions League είναι πιο μεγάλη από ένα διάλειμμα. Το μυαλό πολλές φορές δημιουργεί πιο καλά από τη φυσική κατάσταση».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα