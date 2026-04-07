Φήμες για ερωτικό σκάνδαλο στην Μπέτις: Ο Ντεόσα έχασε τη θέση του γιατί φέρεται να είχε σχέση με την κόρη του Χοακίν
Ο Κολομβιανός άσος παρότι αγωνιζόταν βασικός μέχρι πριν τρεις εβδομάδες, απ' όταν ξέσπασε το σκάνδαλο δεν έχει φορέσει ξανά τη φανέλα των Ανδαλουσιανών εδώ και τέσσερα παιχνίδια

Χαμός έχει γίνει στην Ισπανία μετά από δημοσιεύματα που κάνουν λόγω για σχέση μεταξύ της Ντανιέλα Σάντσεζ, της μεγαλύτερης κόρης του Χοακίν, πρώην ποδοσφαιριστή και νυν σύμβουλο της Ρεάλ Μπέτις, και του Νέλσον Ντεόσα, ποδοσφαιριστή των Ανδαλουσιανών που μέχρι πρότινος αγωνιζόταν βασικός. 

Εδώ και λίγες εβδομάδες, όμως, μετά το σκάνδαλο που ξέσπασε μέσω των ισπανικών ΜΜΕ, ο Κολομβιανός δεν έχει αγωνιστεί στα προηγούμενα τέσσερα ματς.


Αυτός είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους έχει διαμορφωθεί η ιδέα ότι η απουσία του οφείλεται σε θέματα που δεν αφορούν την αγωνιστική του εικόνα.


Η Ρεάλ Μπέτις πλήρωσε πάνω από 13 εκατομμύρια ευρώ για να κάνει δικό της τον Κολομβιανό από τη Μοντερέι.

Ωστόσο, παρόλο που ξεκίνησε με σημαντικό ρόλο, σιγά-σιγά τον έχασε, καθώς ο Μανουέλ Πελεγκρίνι δεν τον προτιμά και φήμες ότι συχνάζει σε νυχτερινά κέντρα της Σεβίλλης, ακόμη και μετά από αρκετές ήττες ρίχνουν λάδι στη φωτιά.


Αξίζει να αναφέρουμε ότι το τελευταίο ματς που έπαιξε ήταν ο πρώτος αγώνας του Europa League εναντίον του Παναθηναϊκού, όπου έπαιξε μόνο έντεκα λεπτά.


Από τότε, ο Κολομβιανός δεν έχει αγωνιστεί ούτε ένα λεπτό στους αγώνες εναντίον της Θέλτα, στον επαναληπτικό εναντίον του Παναθηναϊκού, εναντίον της Μπιλμπάο, ούτε μετά την ισοπαλία χωρίς γκολ εναντίον της Εσπανιόλ.


Βέβαια, κάποιες πιο ήπιες φήμες λένε ότι ο αποκλεισμός του, έχει να κάνει με τα νυχτοπερπατήματά του.
