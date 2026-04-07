Η Τεχεράνη μετά τις απειλές Τραμπ χρησιμοποιεί παιδιά, γυναίκες, φοιτητές, καλλιτέχνες ως ανθρώπινες ασπίδες σε γέφυρες και εργοστάσια
Κυβερνητικοί αξιωματούχοι τους κάλεσαν να σχηματίσουν ανθρώπινες ασπίδες γύρω από τα εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας, τα οποία απειλεί να βομβαρδίσει ο Τραμπ
Χθες ο Αμερικανός πρόεδρος είχε τονίσει σε συνέντευξη Τύπου ότι μέσα σε τέσσερις ώρες από την εκπνοή του τελεσίγραφου «όλες οι γέφυρες και οι σταθμοί ενέργειας θα καταστραφούν».
Κυβερνητικοί αξιωματούχοι κάλεσαν φοιτητές, καλλιτέχνες και αθλητές να σχηματίσουν ανθρώπινες ασπίδες από τις 14:00 (τοπική ώρα, 13:30 στην Ελλάδα).
WATCH: Iranians form human-chain at a power plant ahead of Trump's deadline - Fars
JUST IN - Iran is mobilizing human chains around critical infrastructure in the country ahead of Trump's deadline: media reports
𝗩𝗜𝗗𝗘𝗢 | Students form a human chain on Iran's historic Dezful Bridge following US-Israeli threats to target Iran's vital civilian infrastructure.
The people of Tabriz, in northwestern Iran and one of the cities that has endured the most bombing by the US and Israel, have formed a human chain around power plants.
Human chain formed in front of the Tabriz thermal power plant
Ο ίδιος εξέφρασε την ελπίδα ότι «με τη συμμετοχή των νέων σε όλη τη χώρα, αυτή η ανθρώπινη αλυσίδα θα σχηματιστεί γύρω από τα εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και θα αποτελέσει ένδειξη της δέσμευσης της νεολαίας για την προστασία των υποδομών της χώρας και την οικοδόμηση ενός λαμπρού μέλλοντος».
Αν και χθες ο Τραμπ είχε απειλήσει να βομβαρδίσει το Ιράν και να το γυρίσει «στην Λίθινη Εποχή», είπε ακόμη ότι δεν θέλει να στοχεύσει τις υποδομές της χώρας. «Θέλω να καταστρέψω τις υποδομές τους; Όχι», είπε και πρόσθεσε ότι «θα τους πάρει 100 χρόνια να ξαναχτιστούν τώρα, αν φύγουμε σήμερα, θα τους πάρει 20 χρόνια να ξαναχτίσουν τη χώρα τους, και δεν θα είναι ποτέ τόσο καλή όσο ήταν».
