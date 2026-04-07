Το δραματικό τηλεφώνημα μετά τη σύλληψη της ανιψιάς του Σουλεϊμανί και της κόρης της, η κινηματογραφική επιχείρηση των πρακτόρων της ICE
Συνελήφθησαν η Χαμιντέ Σουλεϊμανί Αφσάρ και η κόρη της Σαρινασάδατ Χοσεϊνί, συγγενείς του Ιρανού στρατηγού Κασέμ Σουλεϊμανί που εξοντώθηκε το 2020 σε αμερικανική επιχείρηση με drone - Ανακλήθηκαν οι άδειες παραμονής τους για λόγους εθνικής ασφάλειας
Ένα δραματικό τηλεφώνημα στο «911», τον αριθμό έκτακτης ανάγκης στις Ηνωμένες Πολιτείες, αποκάλυψε τη σύγχυση και τον πανικό που επικράτησαν τη στιγμή που αμερικανικές αρχές συνέλαβαν συγγενείς του Ιρανού στρατηγού Κασέμ Σουλεϊμανί, ο οποίος εξοντώθηκε το 2020 σε αμερικανική επιχείρηση με drone.
Όπως ακούγεται ο σύντροφος της 25χρονης Σαρινασάδατ Χοσεϊνί (κόρη της ανιψιάς του Σουλεϊμανί) πίστεψε ότι επρόκειτο για απαγωγή και κάλεσε τις Aρχές, ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη επιχείρηση της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) για τη σύλληψη της ίδιας και της 47χρονης μητέρας της, Χαμιντέ Σουλεϊμανί Αφσάρ, στο Λος Άντζελες.
Σύμφωνα με στοιχεία της αστυνομίας του Λος Άντζελες, ο σύντροφος της 25χρονης Χοσεϊνί κάλεσε σε κατάσταση πανικού τον αριθμό έκτακτης ανάγκης, αναφέροντας «πιθανή απαγωγή», καθώς όπως περιέγραψε τρία μαύρα οχήματα περικύκλωσαν το αυτοκίνητο του ζευγαριού και 5-6 ένοπλοι άνδρες κατέβηκαν απαιτώντας πληροφορίες για την τοποθεσία της μητέρας της.
«Τρία μαύρα οχήματα σταμάτησαν και 5-6 άτομα με όπλα πήραν τη φίλη μου», φέρεται να είπε ο άνδρας στον τηλεφωνητή του 911, χωρίς αρχικά να γνωρίζει ότι επρόκειτο για επιχείρηση των ομοσπονδιακών αρχών.
Όπως μεταδίδει η New York Post, οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο ενημερώθηκαν από πράκτορα της ICE ότι η Χοσεϊνί είχε τεθεί υπό κράτηση, ενώ παράλληλα βρισκόταν σε εξέλιξη επιχείρηση για τη σύλληψη της μητέρας της, Χαμιντέ Σουλεϊμανί Αφσάρ, στην κατοικία της στην περιοχή Τουχούνγκα, περίπου 30 χιλιόμετρα βόρεια του κέντρου του Λος Άντζελες.
Σε επιστολή του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, που επιβεβαιώνει τις συλλήψεις, αναφέρεται ότι η 47χρονη Αφσάρ, ενώ διέμενε στις ΗΠΑ, προωθούσε υλικό υπέρ της Τεχεράνης και εξυμνούσε επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών στόχων στη Μέση Ανατολή.
«Κατά τη διάρκεια της παραμονής της στις Ηνωμένες Πολιτείες, προωθούσε την προπαγάνδα του ιρανικού καθεστώτος, εξυμνούσε επιθέσεις κατά Αμερικανών στρατιωτών και στρατιωτικών εγκαταστάσεων, επαινούσε τον νέο Ανώτατο Ηγέτη του Ιράν, κατήγγειλε τις ΗΠΑ ως τον “Μεγάλο Σατανά” και εξέφραζε αταλάντευτη υποστήριξη προς τους Φρουρούς της Επανάστασης», σημειώνεται χαρακτηριστικά.
Η Αφσάρ εισήλθε στις ΗΠΑ το 2015 με τουριστική βίζα, έλαβε άσυλο το 2019 και απέκτησε άδεια μόνιμης παραμονής το 2021, πραγματοποιώντας έκτοτε τουλάχιστον τέσσερα ταξίδια στο Ιράν, σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές. Η κόρη της είχε εισέλθει επίσης το 2015 με φοιτητική βίζα και έλαβε «green card» το 2023.
Παράλληλα, δημοσιεύματα αναφέρουν ότι η Αφσάρ προέβαλλε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έναν πολυτελή τρόπο ζωής στο Λος Άντζελες, με εικόνες από ακριβά αυτοκίνητα, επώνυμα ρούχα και ταξίδια, πριν οι σχετικοί λογαριασμοί διαγραφούν.
Γιατί συνέλαβαν την ανιψιά του Σουλεϊμανί μαζί με την κόρη της στις ΗΠΑΟι δύο γυναίκες συνελήφθησαν, με το αμερικανικό υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας να ανακοινώνει ότι οι «πράσινες κάρτες» τους ανακλήθηκαν, καθώς κρίθηκε ότι αποτελούν ζήτημα εθνικής ασφάλειας λόγω της φερόμενης σχέσης τους με την ιρανική ηγεσία.
Διαψεύδει το ΙράνΩστόσο, το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars μετέδωσε δήλωση της κόρης του Κασέμ Σουλεϊμανί, σύμφωνα με την οποία τα πρόσωπα που συνελήφθησαν στις Ηνωμένες Πολιτείες «δεν έχουν καμία σχέση με την οικογένεια του Κασέμ Σουλεϊμανί», χαρακτηρίζοντας ψευδή τον ισχυρισμό των αμερικανικών αρχών.
