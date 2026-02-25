Ο Κιλιάν Εμπαπέ αποφάσισε να βγάλει δίπλωμα οδήγησης στα 27 του με δάσκαλο έναν οπαδό της... Ατλέτικο

Ο Γάλλος σούπερ σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης δεν μπορούσε να οδηγήσει μέχρι τώρα και επέλεξε να ξεκινήσει μαθήματα σε μια μικρή σχολή οδηγών στη γειτονιά Αλκορκόν





Ο







Τώρα όμως έκρινε ότι ήρθε η ώρα να πάρει την κατάσταση στα χέρια του και αποφάσισε να ξεκινήσει μαθήματα οδήγησης στην Ισπανία όπου και διαμένει, επιλέγοντας μια μικρή, αλλά με πολύ καλή φήμη,







Όταν λοιπόν εμφανίστηκε στα γραφεία της «Autoescula Lara» μέσα σε ελάχιστο χρόνο η είδηση έγινε viral με τον ούτως ή άλλως ιδιαίτερα κοινωνικό Γάλλο να σταματά στι διπλανό ιχθυοπωλείο και να χαιρέτα τον έκπληκτο ιδιοκτήτη του!



Το εντυπωσιακό είναι ότι τόσο ο ιχθυοπώλης, όσο και ο δάσκαλος οδήγησης που ανέλαβε τον Εμπαπέ είναι φανατικοί φίλοι της



Κλείσιμο



Από τη στιγμή που έγινε γνωστή η είδηση της παρουσίας του Εμπαπέ στη σχολή, η οποία στο παρελθόν είχε φιλοξενήσει ποδοσφαιριστές της Ατλέτικο, τα τηλέφωνα των γραφείων δεν σταμάτησαν να χτυπούν, ενώ δεκάδες φίλοι της Ρεάλ τα επισκέπτονται με την ελπίδα να τον δουν από κοντά και κάποιοι άλλοι αφήνουν τις φανέλες της Ρεάλ ζητώντας απλά από τους ανθρώπους της σχολής να την υπογράψει ο Γάλλος ποδοσφαιριστής.



Πάντως για λόγους ασφαλείας, ο Εμπαπέ αναμένεται να συνεχίσει μέρος της θεωρητικής του εκπαίδευσης εξ αποστάσεως και όταν το επιτρέψουν οι αγωνιστικές του υποχρεώσεις θα ξεκινήσει την... πρακτική του, αλλά υπό καθεστώς άκρας μυστικότητας καθώς σε διαφορετική περίπτωση αναμένεται... κυκλοφοριακό κομφούζιο στους δρόμους του Αλκορκόν.



Είναι ένας από τους καλύτερα αμειβόμενους ποδοσφαιριστές της γενιάς του, έχοντας μία αμύθητη περιουσία από τη στιγμή που μεταγράφηκε έναντι 200 εκατομμυρίων από τη Μονακό στην Παρί Σεν Ζερμέν. Κιλιάν Εμπαπέ , ο οποίος από πέρσι ανήκει στη Ρεάλ Μαδρίτης , μπορεί να έχει κατακτήσει σχεδόν τα πάντα στην καριέρα του (εκτός από το Champions League), αλλά αυτό που δεν έχει μέχρι σήμερα είναι το... δίπλωμα οδήγησης Ακούγεται ως ανέκδοτο, αλλά είναι η πραγματικότητα καθώς ο 27χρονος σήμερα Γάλλος επιθετικός αν και από πολύ μικρός είχε τη δυνατότητα να αγοράσει όποιο αυτοκίνητο ήθελε, δεν είχε καθίσει ποτέ πίσω από το τιμόνι, έχοντας πάντα τον δικό του οδηγό που ήταν υπεύθυνος για τις μετακινήσεις του!Τώρα όμως έκρινε ότι ήρθε η ώρα να πάρει την κατάσταση στα χέρια του και αποφάσισε να ξεκινήσει μαθήματα οδήγησης στην Ισπανία όπου και διαμένει, επιλέγοντας μια μικρή, αλλά με πολύ καλή φήμη, σχολή οδηγών στην γειτονιά Αλκορκόν που απέχει περίπου 30 χιλιόμετρα από το κέντρο της Μαδρίτης.Όταν λοιπόν εμφανίστηκε στα γραφεία της «Autoescula Lara» μέσα σε ελάχιστο χρόνο η είδηση έγινε viral με τον ούτως ή άλλως ιδιαίτερα κοινωνικό Γάλλο να σταματά στι διπλανό ιχθυοπωλείο και να χαιρέτα τον έκπληκτο ιδιοκτήτη του!Το εντυπωσιακό είναι ότι τόσο ο ιχθυοπώλης, όσο και ο δάσκαλος οδήγησης που ανέλαβε τον Εμπαπέ είναι φανατικοί φίλοι της Ατλέτικο Μαδρίτης με τον τελευταίο πάντως να δηλώνει στη Marca: ««Είμαι πολύ... Ατλέτικο, αλλά ο Κιλιάνς δεν θα μπορούσε να είναι πιο απλός και προσιτός».Από τη στιγμή που έγινε γνωστή η είδηση της παρουσίας του Εμπαπέ στη σχολή, η οποία στο παρελθόν είχε φιλοξενήσει ποδοσφαιριστές της Ατλέτικο, τα τηλέφωνα των γραφείων δεν σταμάτησαν να χτυπούν, ενώ δεκάδες φίλοι της Ρεάλ τα επισκέπτονται με την ελπίδα να τον δουν από κοντά και κάποιοι άλλοι αφήνουν τις φανέλες της Ρεάλ ζητώντας απλά από τους ανθρώπους της σχολής να την υπογράψει ο Γάλλος ποδοσφαιριστής.Πάντως για λόγους ασφαλείας, ο Εμπαπέ αναμένεται να συνεχίσει μέρος της θεωρητικής του εκπαίδευσης εξ αποστάσεως και όταν το επιτρέψουν οι αγωνιστικές του υποχρεώσεις θα ξεκινήσει την... πρακτική του, αλλά υπό καθεστώς άκρας μυστικότητας καθώς σε διαφορετική περίπτωση αναμένεται... κυκλοφοριακό κομφούζιο στους δρόμους του Αλκορκόν.

Να σημειώσουμε ότι ο Εμπαπέ, όπως και όλοι οι ποδοσφαιριστές της Ρεάλ, τον περασμένο Οκτώβριο παρέλαβε μια BMW i7 xDrive60, στο πλαίσιο της χορηγικής συνεργασίας της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας με τους μερένγκες.



Μέχρι τώρα όμως μη έχοντας δίπλωμα, είχε αρκεστεί στη θέση του συνοδηγού ή να κάθεται στο πίσω κάθισμα, όμως πλησιάζει η στιγμή που θα πάρει το τιμόνι στο χέρι του και θα οδηγήσει το πολυτελές μοντέλο αξίας περίπου 150.000 ευρώ.