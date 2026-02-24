Τα My market Local συνεχίζουν την ανάπτυξή τους, αποκτώντας ισχυρότερο εκτόπισμα κάθε χρόνο
«Πρώτη» για τον Γρηγορίου στον Άρη: Σας πιστεύω μπορούμε την 5η θέση, είπε στους παίκτες
Ο Μιχάλης Γρηγορίου δεν έχει αναλάβει επίσημα τον Άρη αλλά έκανε την πρώτη του προπόνηση εν όψει του αγώνα με τον Παναθηναϊκό
Ενώ περιμένουμε την επίσημη ανακοίνωση από την Άρη του διαζυγίου με τον Μανόλο Χιμένεθ ο Μιχάλης Γρηγορίου, ο αντικαταστάτης του στον πάγκο, έκανε την Τρίτη την πρώτη του προπόνηση.
Ο Έλληνας τεχνικός, που ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί, που θα κάνει ντεμπούτο στο παιχνίδι της Κυριακής με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο για την 23η ημέρα της Stoiximan Super League, μίλησε στους παίκτες τονίζοντάς τους πως τους πιστεύει και πως μπορούν να πάρουν την 5η θέση.
«Θέλω επαγγελματισμό στο 100% μέχρι το τέλος. Στο τέλος όλοι θα θυμούνται πού τερματίσαμε, όχι πώς φτάσαμε εκεί. Πρέπει και μπορούμε να πάρουμε την 5η θέση. Ο χρόνος δεν είναι σύμμαχός μας, δεν υπάρχει λεπτό για χάσιμο. Έχετε ποιότητα, μπορείτε να αντιστρέψετε την κατάσταση. Πιστεύω σε εσάς» είπε ο Γρηγορίου.
Η ενημέρωση της ΠΑΕ ΑΡΗΣ
«Μετά το ρεπό της Καθαράς Δευτέρας, επιστροφή σήμερα στις προπονήσεις για τους ποδοσφαιριστές του Άρη.
Στην προπόνηση της Τρίτης, που έγινε το απόγευμα στο Δασυγένειο Αθλητικό Κέντρο, οι ποδοσφαιριστές της ομάδας μας χωρίστηκαν σε δύο γκρουπ.
Πρόγραμμα αποκατάστασης για το πρώτο, ασκήσεις ενεργοποίησης, passing game και παιχνίδια διατήρησης μπάλας για το δεύτερο γκρουπ.
Ο Γκαμπριέλ Μισεουί έκανε θεραπεία, ο Κωνσταντίνος Γαλανόπουλος ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα, ενώ ο Λορέν Μορόν, από την πλευρά του, συμμετείχε σε κομμάτι του προγράμματος.
Αύριο, Τετάρτη η προπόνηση είναι προγραμματισμένη για το πρωί στο «Δασυγένειο» ενόψει του εκτός έδρας αγώνα με τον Παναθηναϊκό (01/03, 20:00), στο πλαίσιο της 23ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Stoiximan Super League της αγωνιστικής περιόδου 2025-2026».
