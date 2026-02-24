Με την ασφάλιση του σπιτιού σου έναντι των φυσικών καταστροφών προστατεύεις την περιουσία σου, τους αγαπημένους σου και τις πολύτιμες καθημερινές στιγμές σου, ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζεις την ηρεμία και την πολύτιμη στήριξη που μπορεί να χρειαστείς σε ώρα ανάγκης.
Παναθηναϊκός: Ο Πελίστρι στην αποστολή για την Τσεχία, έξι εβδομάδες «έξω» ο Πάλμερ-Μπράουν
Ο Ουρουγουανός εξτρέμ προπονήθηκε κανονικά μετά από ένα μήνα και μπήκε στην αποστολή του Ράφα Μπενίτεθ για την κρίσιμη ρεβάνς του Europa League στην Τσεχία - Αντίθετα, ο Αμερικανός αμυντικός υπέστη οστικό οίδημα και τίθεται νοκ-άουτ για έξι εβδομάδες
Με τον Φακούντο Πελίστρι να μετέχει σε ολόκληρο το πρόγραμμα για πρώτη φορά μετά από ένα μήνα, πραγματοποιήθηκε στο «Γ. Καλαφάτης» η σημερινή (24/2) προπόνηση του Παναθηναϊκού, με την οποία οι «πράσινοι» άρχισαν την προετοιμασία τους ενόψει του αγώνα ρεβάνς της Πέμπτης (26/2, 19:45) με τη Βικτόρια Πλζεν στην Τσεχία για τα πλέι οφ του Europa League. Μάλιστα, ο Ουρουγουανός εξτρέμ έδειξε ότι βρίσκεται σε αγωνιστική... ετοιμότητα και γι' αυτό ο τεχνικός του «τριφυλλιού», Ράφα Μπενίτεθ, τον συμπεριέλαβε στην αποστολή που θα ταξιδέψει αύριο για την Τσεχία.
Αντίθετα, εκτός προπόνησης έμεινε ο Πάλμερ–Μπράουν, ο οποίος υποβλήθηκε σε εξετάσεις που έδειξαν ότι έχει οστικό οίδημα στο τρίτο μετατάρσιο του δεξιού ποδιού και υπολογίζεται ότι θα μείνει εκτός για τις επόμενες έξι εβδομάδες. Ατομικά γυμνάστηκαν οι Ντέσερς, Σισοκό και Κώτσιρας, ενώ σε θεραπεία υποβλήθηκε ο Τσιριβέγια.
Μετά το τέλος της προπόνησης, η οποία περιλάμβανε προθέρμανση, ασκήσεις κυκλοφορίας μπάλας, τακτική και παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο, καθώς και εξάσκηση στις στατικές φάσεις, ο Μπενίτεθ ανακοίνωσε την αποστολή για την Τσεχία. Σε αυτή συμπεριλήφθηκαν 21 ποδοσφαιριστές που είναι οι Λαφόν, Κότσαρης, Γείτονας, Καλάμπρια, Κάτρης, Τουμπά, Σιώπης, Τεττέη, Σάντσες, Ζαρουρί, Αντίνο, Μπακασέτας, Ίνγκασον, Τσέριν, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Ερνάντεθ, Πελίστρι, Τζούριτσιτς, Πάντοβιτς και Κυριακόπουλος.
