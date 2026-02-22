Αδιόρθωτος ο Ουάρντα: Τα έβαλε με δύο παίκτες της Νίκου Βόλου και μετά τσακώθηκε με την εξέδρα ο επιθετικός του Ηρακλή, βίντεο
Ο Ηρακλής με πρωταγωνιστή εντός και εκτός γηπέδου τον Ουάρντα, πήρε τεράστιο διπλό μέσα στο Βόλο κόντρα στη Νίκη και απέκτησε σημαντικό προβάδισμα για την άνοδο
Ο Ηρακλής νίκησε 1-0 τη Νίκη Βόλου με αυτογκόλ του Πασαλίδη για την 2η αγωνιστική των playoffs της Super League 2 και βρίσκεται αγκαλιά με την άνοδο και επιστροφή του στην Stoiximan Super League.
Με τον Αμρ Ουάρντα να γίνει και πάλι... πρωταγωνιστές σε δύο στιγμές έντασης. Στο 86ο λεπτό και κατά την διάρκεια της αλλαγής του, ο Νταμιάν Σίλβα να έσπρωξε για να βγει γρήγορα προς τα έξω, ο Αιγύπτιος μέσος αντέδρασε άμεσα και απώθησε τον ποδοσφαιριστή των γηπεδούχων, τον Έππα, τον οποίο έριξε κάτω, με αποτέλεσμα με δίνει την κίτρινη κάρτα.
Στην συνέχεια άνοιξε διάλογο και με τον Αρίας, με τις δυο τους να έχουν μία λεκτική αντιπαράθεση.
Μετά το σφύριγμα της λήξης και κατά την αποχώρησή του από το γήπεδο, ο Ουάρντα άνοιξε διάλογο και με την εξέδρα των οργανωμένων φιλάθλων της Νίκης Βόλου. Δίχως τα πράγματα να ξεφύγουν.
