Super League 2: Διπλό ανόδου ο Ηρακλής, 1-0 τη Νίκη στον Βόλο, δείτε βίντεο
Ο Γηραιός αν και αγωνιζόταν από τις αρχές του Β' ημιχρόνου με παίκτη λιγότερο κατάφερε να φύγει από τον Βόλο με το τρίποντο χάρη στο αυτογκόλ του Πασαλίδη και να είναι στο +7 από τη 2η θέση - Καταδικαστική ήττα για την Καρδίτσα που ηττήθηκε 1-0 στην Τρίπολη από τον Αστέρα Β'
Τεράστιο βήμα για την επιστροφή του στη μεγάλη κατηγορία πραγματοποίησε ο Ηρακλής με το διπλό που πήρε στο «Παντελής Μαγουλάς», ενώ την ίδια ώρα η Καρδίτσα γνώριζε την ήττα στην Τρίπολη από τον Αστέρα Β' και πλεόν ο Γηραιός μόνο με αυτοκτονία θα χάσει την άνοδο καθώς έχει μια διαφορά επτά βαθμών κι ενώ απομένουν τέσσερις αγωνιστικές για να ολοκληρωθούν τα play off της Super League 2.
Νίκη Βόλου - Ηρακλής 0-1
Ο Ηρακλής μετράει αντίστροφα για την άνοδο του στη Super League 1 καθώς με την ολοκλήρωση της δεύτερης αγωνιστικής των play off κατάφερε να αποκτήσει μια τεράστια διαφορά από τους διώκτες του.
Στον «τελικό» που διεξήχθη στο γήπεδο της Νίκης Βόλου (ήταν στο -4 πριν ξεκινήσει το ματς) το πρώτο ημίχρονο έληξε χωρίς γκολ, αλλά λίγο μετά την έναρξη του Β' ημίχρονο οι αριθμητικές ισορροπίες άλλαξαν καθώς αποβλήθηκε ο Μάναλης για μαρκάρισμα στον Πασαλίδη.
Παρά το αριθμητικό μειονέκτημα, οι «κυανόλευκοι» ήταν πειθαρχημένοι, κλείνοντας σωστά τους χώρους και στο 68' ήρθε η φάση που έκρινε το τελικό αποτέλεσμα. Από τη σέντρα στην περιοχή της Nίκης, ο Πασαλίδης έκανε την προβολή για να διώξει όμως έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα διαμορφώνοντας το 0-1.
Νίκη Βόλου: Γκαραβέλης, Αρίας, Γκαντέλιο (60′ Γκαντέλιο), Τζανετόπουλος, Πασαλίδης, Σίλβα, Πλέγας (60′ Έππας), Πέττας, Λώλης (73′ Γιακουμάκης), Λουκίνας, Λέο (46′ Στοΐλκοβιτς).
Ηρακλής: Στουρνάρας, Τσάκλα, Κάτσικας, Βιτλής (73′ Κυνηγόπουλος), Τζίμας, Μάναλης, Κράινς (47′ λ.τ Παναγιωτίδης), Χάμοντ (87′ Δημητρίου), Ντέλετιτς (73′ Αναστασίου), Ουάρντα (87′ Τσιντώνης), Εραμούσπε.
Αστέρας Τρίπολης Β' - Αναγέννηση Καρδίτσας 1-0
Η Αναγέννηση ταξίδεψε στην Τρίπολη ελπίζοντας ότι στον Βόλο είτε θα κέρδιζε η Νίκη είτε το ματς θα έληγε στην ισοπαλία, αλλά όλα κύλησαν εντελώς ανάποδα.
Κι αυτό γιατί πέρα από το διπλό του Ηρακλή, η Καρδίτσα ηττήθηκε με 1-0 από τον αδιάφορο Αστέρα Β'. Οι Θεσσαλοί δεν μπόρεσαν να βρουν το γκολ που ζητούσαν και στο 89' έχοντας βγει όλοι μπροστά ο Σιμόνι πέτυχε το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης.
Στα play out ο ΠΑΣ Γιάννινα μετά τις διαδοχικές αφαιρέσεις βαθμών για οφειλές, γνώρισε και την εντός έδρας ήττα με 2-1 από τον ΠΑΟΚ Β' και πλέον ετοιμάζεται για έναν νέο οδυνηρό υποβιβασμό, σ' ένα θαύμα φαίνεται να ελπίζει και ο Μακεδονικός που συνετρίβη με 5-1 από τον Νέστο στη Χρυσούπολη.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής του Α' ομίλου σε play off και play out
Playoffs
Asteras B AKTOR-Αναγέννηση Καρδίτσας 1-0
