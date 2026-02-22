Super League 2: Διπλό ανόδου ο Ηρακλής, 1-0 τη Νίκη στον Βόλο, δείτε βίντεο

Ο Γηραιός αν και αγωνιζόταν από τις αρχές του Β' ημιχρόνου με παίκτη λιγότερο κατάφερε να φύγει από τον Βόλο με το τρίποντο χάρη στο αυτογκόλ του Πασαλίδη και να είναι στο +7 από τη 2η θέση - Καταδικαστική ήττα για την Καρδίτσα που ηττήθηκε 1-0 στην Τρίπολη από τον Αστέρα Β'