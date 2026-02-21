ΝΒΑ: Τρίτη σερί νίκη για τους Μπακς χωρίς Αντετοκούνμπο, άνετα οι Χιτ, «διπλό» θρίλερ για Καβαλίερς

Το Μιλγουόκι επικράτησε 139-118 των Πέλικανς με επτά παίκτες σε διψήφιο αριθμό πόντων – Σαρωτικό πέρασμα του Μαϊάμι από την Ατλάντα, μεγάλη εκτός έδρας νίκη του Κλίβελαντ στη Σάρλοτ