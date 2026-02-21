ΝΒΑ: Τρίτη σερί νίκη για τους Μπακς χωρίς Αντετοκούνμπο, άνετα οι Χιτ, «διπλό» θρίλερ για Καβαλίερς

Με νίκη επέστρεψαν από το διάλειμμα του All-Star οι Μιλγουόκι Μπακς
, που επικράτησαν 139-118 των Νιου Ορλίνς Πέλικανς
και έφτασαν τις τρεις συνεχόμενες επιτυχίες στο ΝΒΑ
. Την ίδια ώρα, οι Μαϊάμι Χιτ
πέρασαν εμφατικά από την έδρα των Ατλάντα Χοκς, ενώ οι Κλίβελαντ Καβαλίερς
λύγισαν τους Σάρλοτ Χόρνετς σε ματς-θρίλερ.
Μπακς – Πέλικανς 139-118
Το Μιλγουόκι δεν ξεκίνησε καλά την αναμέτρηση, επιτρέποντας στους Πέλικανς να προηγηθούν 38-33 στο τέλος της πρώτης περιόδου. Στη συνέχεια, όμως, οι φιλοξενούμενοι ανέβασαν ρυθμό και με επιμέρους 38-27 στο δεύτερο δωδεκάλεπτο πήγαν στα αποδυτήρια με προβάδισμα 71-65.
Στο δεύτερο ημίχρονο οι Μπακς κυριάρχησαν πλήρως, διατηρώντας τον έλεγχο μέχρι το τελικό 139-118. Αγωνίστηκαν ξανά χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ωστόσο είχαν πολυφωνία στην επίθεση, με επτά παίκτες να σημειώνουν διψήφιο αριθμό πόντων και τρεις εξ αυτών να ξεπερνούν τους 20.
Κορυφαίος για τα «Ελάφια» ήταν ο Ράιαν Ρόλινς με 27 πόντους, 2 ριμπάουντ και 6 ασίστ. Από πλευράς Πέλικανς, ξεχώρισε ο Ζάιον Ουίλιαμσον με 32 πόντους, 2 ριμπάουντ και 2 ασίστ.
Με τη νίκη αυτή οι Μπακς βελτίωσαν το ρεκόρ τους στο 23-30, παραμένοντας στη μάχη για το play-in tournament.
Χοκς – Χιτ 97-128
Οι Μαϊάμι Χιτ επιβλήθηκαν με 128-97 των Ατλάντα Χοκς εκτός έδρας, επιβεβαιώνοντας την ανοδική τους πορεία.
Το Μαϊάμι μπήκε δυναμικά στο παιχνίδι και προηγήθηκε 29-16 στο τέλος της πρώτης περιόδου. Οι Χοκς αντέδρασαν στη δεύτερη, μειώνοντας τη διαφορά στους έξι πόντους (51-57 στο ημίχρονο), όμως στο δεύτερο μέρος οι φιλοξενούμενοι ήταν καταιγιστικοί.
Οι Χιτ σημείωσαν 71 πόντους στο δεύτερο ημίχρονο, δεχόμενοι μόλις 46, και έφτασαν με άνεση στη νίκη, ανεβάζοντας το ρεκόρ τους στο 30-27 και πλησιάζοντας την απευθείας είσοδο στα playoffs.
Ο Τάιλερ Χίρο ηγήθηκε των νικητών με 24 πόντους, 4 ριμπάουντ και 3 ασίστ, ενώ για την Ατλάντα ο Τζέιλεν Τζόνσον είχε 16 πόντους, 16 ριμπάουντ και 11 ασίστ.
Χόρνετς – Καβαλίερς 113-118
Στη Σάρλοτ, οι Κλίβελαντ Καβαλίερς επικράτησαν 118-113 των Χόρνετς σε μια αναμέτρηση που κρίθηκε στα τελευταία λεπτά.
Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν 30-20 στο τέλος της πρώτης περιόδου και διατήρησαν το προβάδισμα μέχρι το ημίχρονο (59-53). Οι Χόρνετς αντέδρασαν στην τρίτη περίοδο, μειώνοντας τη διαφορά στον πόντο (90-89) και μετατρέποντας το τέταρτο δωδεκάλεπτο σε θρίλερ.
Στα κρίσιμα σημεία οι Καβαλίερς βρήκαν λύσεις και πανηγύρισαν ένα σημαντικό «διπλό». Πρωταγωνιστής για το Κλίβελαντ ήταν ο Τζάρετ Άλεν με 26 πόντους, 14 ριμπάουντ και 2 ασίστ, ενώ για τους Χόρνετς ξεχώρισε ο ρούκι Κον Κνίπελ με 33 πόντους, 6 ριμπάουντ και 2 ασίστ.