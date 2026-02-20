Βέρντερ Βρέμης: Ακύρωσε ταξίδι στις ΗΠΑ λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια
Η γερμανική ομάδα ματαίωσε την περιοδεία της σε Μινεσότα και Ντιτρόιτ, εκφράζοντας ανησυχίες για τις ενέργειες της ICE

Η Βέρντερ Βρέμης ακύρωσε ένα προγραμματισμένο ταξίδι στις ΗΠΑ λόγω αυξανόμενων ανησυχιών για τις ενέργειες της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ (ICE), μετά τον θάνατο δύο Αμερικανών πολιτών από πυροβολισμούς από ομοσπονδιακούς πράκτορες τον περασμένο μήνα, καθώς και για οικονομικούς κινδύνους, δήλωσε (20/2) εκπρόσωπος της γερμανικής ομάδας στο Reuters.

Η ομάδα της Βρέμης σχεδίαζε να επισκεφθεί τη Μινεσότα και το Ντιτρόιτ τον Μάιο και να παίξει δύο φιλικούς αγώνες.

«Είναι σωστό ότι ακυρώσαμε ένα προγραμματισμένο ταξίδι στη Μινεσότα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Υπήρχαν αθλητικοί, οικονομικοί και πολιτικοί λόγοι για αυτό», δήλωσε εκπρόσωπος της Βέρντερ Βρέμης.

«Το να παίζεις σε μια πόλη όπου υπάρχουν αναταραχές και άνθρωποι έχουν πυροβοληθεί δεν ταιριάζει με τις αξίες μας. Επιπλέον, δεν ήταν σαφές για εμάς ποιοι παίκτες θα μπορούσαν να εισέλθουν στις ΗΠΑ λόγω των αυστηρότερων απαιτήσεων εισόδου. Αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε επίσης μια πολύ δύσκολη αθλητική κατάσταση, η οποία δυσχεραίνει επίσης τον προγραμματισμό ενός τέτοιου ταξιδιού. Υπήρξαν επίσης ορισμένοι οικονομικοί κίνδυνοι», πρόσθεσε.

Η Βέρντερ Βρέμης, χωρίς νίκη στους τελευταίους 12 αγώνες της στη Bundesliga, έχει 19 βαθμούς σε 22 αγώνες.
