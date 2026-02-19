Η Ίντερ έκανε επίσημα παράπονα στην UEFA για τον πλαστικό χλοοτάπητα του γηπέδου της Μπόντο

Οι Ιταλοί ηττήθηκαν με 3-1 και είναι με την πλάτη στον τοίχο ενόψει της ρεβάνς που θα γίνει την Τρίτη στο Μιλάνο για την ενδιάμεση φάση του Champions League