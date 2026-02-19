Η Ίντερ έκανε επίσημα παράπονα στην UEFA για τον πλαστικό χλοοτάπητα του γηπέδου της Μπόντο

Η Ίντερ
ήταν το... επόμενο θύμα της Μπόντο Γκλιμτ
, χάνοντας με σκορ 3-1 στον νορβηγικό Βορρά και στη ρεβάνς κυνηγάνε την ανατροπή.
Οι νερατζούρι είχαν πάρα πολλά παράπονα τα οποία έχουν εκφράσει με τον πλέον επίσημο τρόπο στην UEFA.
Αυτά αφορούν την κατάσταση του αγωνιστικού χώρου του γηπέδου της Μπόντο, κάτι που είχε ως αποτέλεσμα ο Λαουτάρο Μαρτίνες να αποχωρήσει με τραυματισμό ενώ και αρκετοί ποδοσφαιριστές ακόμη είχαν ενοχλήσεις και μεγάλη επιβάρυνση.
Στην Ίντερ κάνουν λόγο για απαράδεκτες συνθήκες, αλλά και για ένα γήπεδο που δεν ανταποκρίνεται ούτε στο ελάχιστο στα πρότυπα της ελίτ του Champions League.
Ενδεικτικά μάλιστα απέστειλαν και φωτογραφίες του αγωνιστικού χώρου, όπου ο τάπητας φαινόταν... ζαρωμένος και διπλωμένος σε ορισμένα σημεία του.
Αυτή η ζημιά στον τάπητα προκλήθηκε από τα ειδικά μηχανήματα που χρησιμοποιήθηκαν τις προηγούμενες ημέρες για να βγάλουν 80 τόνους χιόνι από το γήπεδο, με την επισκευή αυτών να είναι επιφανειακή και ουσιαστικά να μην γίνεται σωστή δουλειά.
Οι Μιλανέζοι είχαν υποβάλει τα παράπονά τους και πριν διεξαχθεί το παιχνίδι, ενώ τα επανέλαβαν και μετά το τέλος του.
Από τη μεριά του πάντως ο προπονητής της Ίντερ, Κρίστιαν Κίβου, σημείωσε μετά το φινάλε πως δεν θα πρέπει το γήπεδο να αποτελεί δικαιολογία, αφού και άλλες ομάδες έχουν αγωνιστεί σε αυτό, επίσης υψηλού επιπέδου όπως προσφάτως συνέβη με τη Μάντσεστερ Σίτι η οποία ηττήθηκε με σκορ 3-1.