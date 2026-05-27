Η Χίος «γκριζάρει» αποδυναμώνεται ο τόπος, είπε ο Μιχαηλίδης στη Βουλή
Η Χίος «γκριζάρει» αποδυναμώνεται ο τόπος, είπε ο Μιχαηλίδης στη Βουλή
Η επιλογή της συγκεκριμένης φράσης προκάλεσε αίσθηση και έντονη δυσαρέσκεια , καθώς ο όρος «γκριζάρει» παραπέμπει ευθέως στη ρητορική περί «γκρίζων ζωνών» που κατά καιρούς προβάλλει η Τουρκία στο Αιγαίο
Για «γκριζάρισμα» της Χίου έκανε λόγο ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Σταύρος Μιχαηλίδης προκαλώντας αίσθηση για τον άστοχο τρόπο με τον οποίο επιχείρησε να αναδείξει προβλήματα του νησιού.
Κατά την συζήτηση επίκαιρης ερώτησης στην Βουλή η οποία απευθυνόταν στον Υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ Θανάση Κοντογεώργη, ο κ Μιχαηλιδης είπε: «Ξέρετε πού βρίσκεται η Χίος; Ρητορική η ερώτηση. Αλλά ξέρετε τι νησί είναι για τη γεωπολιτική, για την ιστορία, για όλα; “Γκριζάρει”. Αποδυναμώνεται ο τόπος» επιχειρώντας να μιλήσει για τα συσσωρευμένα ζητήματα που αντιμετωπίζει το νησί. Μάλιστα, κάλεσε ευθέως το Μέγαρο Μαξίμου να επιληφθεί της κατάστασης, υποστηρίζοντας ότι οι κάτοικοι δεν αισθάνονται «φροντίδα» από την Πολιτεία.
Ωστόσο, η επιλογή της συγκεκριμένης φράσης προκάλεσε αίσθηση και έντονη δυσαρέσκεια , καθώς ο όρος «γκριζάρει» παραπέμπει ευθέως στη ρητορική περί «γκρίζων ζωνών» που κατά καιρούς προβάλλει η Τουρκία στο Αιγαίο. Ο Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογεώργης υποστήριξε πως δουλειά της κυβέρνησης είναι το μέρισμα ανάπτυξης να κατανέμεται αναλογικά και ομοιόμορφα. «Θέλω να σας πω ότι το 2019 στη Χίο τα έργα ήταν μια λευκή κόλλα χαρτί. Εμείς αντιλαμβανόμαστε τον ρόλο μας ως μια κυβέρνηση που θα πρέπει να συντονίσει για το γενικό καλό» πρόσθεσε.
Κατά την συζήτηση επίκαιρης ερώτησης στην Βουλή η οποία απευθυνόταν στον Υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ Θανάση Κοντογεώργη, ο κ Μιχαηλιδης είπε: «Ξέρετε πού βρίσκεται η Χίος; Ρητορική η ερώτηση. Αλλά ξέρετε τι νησί είναι για τη γεωπολιτική, για την ιστορία, για όλα; “Γκριζάρει”. Αποδυναμώνεται ο τόπος» επιχειρώντας να μιλήσει για τα συσσωρευμένα ζητήματα που αντιμετωπίζει το νησί. Μάλιστα, κάλεσε ευθέως το Μέγαρο Μαξίμου να επιληφθεί της κατάστασης, υποστηρίζοντας ότι οι κάτοικοι δεν αισθάνονται «φροντίδα» από την Πολιτεία.
Ωστόσο, η επιλογή της συγκεκριμένης φράσης προκάλεσε αίσθηση και έντονη δυσαρέσκεια , καθώς ο όρος «γκριζάρει» παραπέμπει ευθέως στη ρητορική περί «γκρίζων ζωνών» που κατά καιρούς προβάλλει η Τουρκία στο Αιγαίο. Ο Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογεώργης υποστήριξε πως δουλειά της κυβέρνησης είναι το μέρισμα ανάπτυξης να κατανέμεται αναλογικά και ομοιόμορφα. «Θέλω να σας πω ότι το 2019 στη Χίο τα έργα ήταν μια λευκή κόλλα χαρτί. Εμείς αντιλαμβανόμαστε τον ρόλο μας ως μια κυβέρνηση που θα πρέπει να συντονίσει για το γενικό καλό» πρόσθεσε.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα