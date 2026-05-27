Μεγάλη φωτιά σε σούπερ μάρκετ εβραϊκής γειτονιάς στο δυτικό Λονδίνο, δείτε βίντεο
Η φωτιά πιθανόν ξεκίνησε από βραχυκύκλωμα - Στη μάχη με τις φλόγες συμμετέχουν περίπου 100 πυροσβέστες, καθώς στο κτίριο, πάνω από το σούπερ μάρκετ, βρίσκονται αρκετά διαμερίσματα
Μια μεγάλη φωτιά εκδηλώθηκε το πρωί της Τετάρτης σε σούπερ μάρκετ στη γειτονιά Golders Green, μια πυκνοκατοικημένη εβραϊκή περιοχή στο δυτικό Λονδίνο.
Βίντεο που αναρτήθηκαν στα social media δείχνουν πυκνό καπνό και φλόγες να βγαίνουν από το πίσω μέρος του καταστήματος, το οποίο αποτελεί το μεγαλύτερο σούπερ μάρκετ με εβραϊκά προϊόντα διατροφής στην περιοχή.
Η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λονδίνου (LFB) αναφέρει ότι η αιτία της φωτιάς είναι άγνωστη. Κάτοικοι της περιοχής αναφέρουν ότι πιθανότατα προκλήθηκε από βραχυκύκλωμα.
Στη μάχη με τις φλόγες συμμετέχουν περίπου 100 πυροσβέστες, καθώς στο κτίριο, πάνω από το σούπερ μάρκετ, βρίσκονται αρκετά διαμερίσματα.
Η πυροσβεστική έχει συμβουλεύσει τους κατοίκους να κρατούν κλειστά παράθυρα και πόρτες, ενώ 15 πυροσβεστικά οχήματα καταβάλλουν προσπάθειες κατάσβεσης., Επιπλέον, έχουν εφαρμοστεί ορισμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.
🚨 #breaking— Charlie Ztuker (@CharlieZtuker) May 27, 2026
70 fire fighters tackling a fire in London's biggest Jewish supermarket, Kosher Kingdom, in Goldes Green.
Cause unknown, details to follow. pic.twitter.com/ZiW6ZZdMbr
Shocking scenes in #GoldersGreen this morning as the Kosher King shop appears to have been completely destroyed.— Johnnny Know All (@johnnnyknowall) May 27, 2026
Jewish businesses in the area have faced rising threats amid ongoing antisemitic incidents.
Praying for the community and hoping for swift police investigation and… pic.twitter.com/h0kJtjWL3L
Fire at @Kosher_Kingdom Golders Green, London pic.twitter.com/763JWJNCRl— Jacobo Bentata (@JacoboBentata) May 27, 2026
