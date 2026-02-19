Premier League: «Γκέλα» για την Άρσεναλ στο «Μολινό», 2-2 με τη Γουλβς και νέα δεδομένα στη μάχη του τίτλου, δείτε τα γκολ

Μία αγωνιστική (31η), τα παιχνίδια της οποίας θα διεξαχθούν στην πλειονότητά τους το τριήμερο 20-21-22/3, ξεκίνησε πρόωρα απόψε με μία τεράστια έκπληξη.
Η πρωτοπόρος Άρσεναλ αναδείχθηκε ισόπαλη 2-2 με την ουραγό και «καταδισμένη» Γουλβς στο «Μολινό» και μπορεί να ξέφυγε με +5 από τη Μάντσεστερ Σίτι, ωστόσο, έχει παιχνίδι περισσότερο και όλα, πλέον, αλλάζουν στη μάχη του τίτλου.
Η αναμέτρηση στην έδρα των «λύκων» διεξήχθη περίπου ένα μήνα νωρίτερα, καθώς την Κυριακή 22/3, οι «κανονιέρηδες» αντιμετωπίζουν τη Μάντσεστερ Σίτι στον τελικό του League Cup στο Γουέμπλεϊ. Για τον ίδιο λόγο αναβλήθηκε και η αναμέτρηση των «πολιτών» με την Κρίσταλ Πάλας, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί η νέα ημερομηνία διεξαγωγής της.
Το υπόλοιπο πρόγραμμα της 31ης αγωνιστικής και η βαθμολογία στην Premier League:
