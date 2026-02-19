Premier League: «Γκέλα» για την Άρσεναλ στο «Μολινό», 2-2 με τη Γουλβς και νέα δεδομένα στη μάχη του τίτλου, δείτε τα γκολ
Η πρωτοπόρος ξέφυγε στο +5 από τη Μάντσεστερ Σίτι αλλά με παιχνίδι περισσότερο, έναν μήνα νωρίτερα η αναμέτρηση λόγω του τελικού του League Cup

Premier League: «Γκέλα» για την Άρσεναλ στο «Μολινό», 2-2 με τη Γουλβς και νέα δεδομένα στη μάχη του τίτλου, δείτε τα γκολ
Μία αγωνιστική (31η), τα παιχνίδια της οποίας θα διεξαχθούν στην πλειονότητά τους το τριήμερο 20-21-22/3, ξεκίνησε πρόωρα απόψε με μία τεράστια έκπληξη.

Η πρωτοπόρος Άρσεναλ αναδείχθηκε ισόπαλη 2-2 με την ουραγό και «καταδισμένη» Γουλβς στο «Μολινό» και μπορεί να ξέφυγε με +5 από τη Μάντσεστερ Σίτι, ωστόσο, έχει παιχνίδι περισσότερο και όλα, πλέον, αλλάζουν στη μάχη του τίτλου.

Γουλβς - Άρσεναλ: 2-2 (MD 31, 18/01/2026)


Η αναμέτρηση στην έδρα των «λύκων» διεξήχθη περίπου ένα μήνα νωρίτερα, καθώς την Κυριακή 22/3, οι «κανονιέρηδες» αντιμετωπίζουν τη Μάντσεστερ Σίτι στον τελικό του League Cup στο Γουέμπλεϊ. Για τον ίδιο λόγο αναβλήθηκε και η αναμέτρηση των «πολιτών» με την Κρίσταλ Πάλας, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί η νέα ημερομηνία διεξαγωγής της.

Το υπόλοιπο πρόγραμμα της 31ης αγωνιστικής και η βαθμολογία στην Premier League:

Γουλβς-Άρσεναλ 2-2 (61' Μπουένο, 90'+4 αυτ. Καλαφιόρι - 5' Σάκα, 57' Χινκάπιε)
Μπόρνμουθ-Μάντσεστερ Γ. 20/3
Μπράιτον-Λίβερπουλ 21/3
Φούλαμ-Μπέρνλι 21/3
Έβερτον-Τσέλσι 21/3
Λιντς-Μπρέντφορντ 21/3
Νιούκαστλ-Σάντερλαντ 22/3
Άστον Βίλα-Γουέστ Χαμ 22/3
Τότεναμ-Νότιγχαμ Φόρεστ 22/3
Μάντσεστερ Σίτι-Κρίσταλ Πάλας Αναβλήθηκε

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 26 αγώνες)

Άρσεναλ 58 -27αγ.
Μάντσεστερ Σίτι 53
Άστον Βίλα 50
Μάντσεστερ Γ. 45
Τσέλσι 44
Λίβερπουλ 42
Μπρέντφορντ 40
Έβερτον 37
Μπόρνμουθ 37
Νιούκαστλ 36
Σάντερλαντ 36
Φούλαμ 34
Κρίσταλ Πάλας 32
Μπράιτον 31
Λιντς 30
Τότεναμ 29
Νότιγχαμ Φόρεστ 27
Γουέστ Χαμ 24
Μπέρνλι 18
Γουλβς 10 -27αγ.
