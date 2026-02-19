Champions League: Λυτρωτής Τζόλης, χτύπησε στο 90' για το Μπριζ-Ατλέτικο 3-3, η απίθανη Μπόντο νίκησε 3-1 την Ίντερ, δείτε τα 19 γκολ
Champions League: Λυτρωτής Τζόλης, χτύπησε στο 90' για το Μπριζ-Ατλέτικο 3-3, η απίθανη Μπόντο νίκησε 3-1 την Ίντερ, δείτε τα 19 γκολ
Ο Έλληνας επιθετικός κράτησε όρθια την ομάδα του που βρέθηκε να χάνει με 0-2 και 2-3, αλλά με το γκολ που πέτυχε όλα είναι ανοικτά στη ρεβάνς της Μαδρίτης- Η Μπόντο Γκλίμτ σόκαρε στον αρκτικό βορρά την Ίντερ και συνεχίζει να γράφει ιστορία - Στα άλλα σημερινά ματς: Ολυμπιακός - Λεβερκούζεν 0-2, Καραμπάγκ - Νιούκαστλ 1-6
Τα 19 γκολ που σημειώθηκαν στα σημερινά τέσσερα ματς των play off του Champions League σε συνδυασμό με τα όσα έγιναν στους αγώνες της Τρίτης, δημιουργούν ακόμη μεγαλύτερη προσμονή για τις ρεβάνς της επόμενης εβδομάδας.
Ο Ολυμπιακός δυστυχώς δεν τα κατάφερε και με δύο γκολ του Σικ σ' ένα τετράλεπτο η Λεβερκούζεν έφυγε από το Φάληρο με το πολύτιμο 0-2 που την καθιστά το απόλυτο φαβορί για την πρόκριση στους 16.
Εκεί όπου πλέον έχει τον πρώτο λόγο για να βρεθεί και η πρωταθλήτρια Νορβηγίας Μπόντο Γκλιμτ που νίκησε εντός έδρας με 3-1 την Ίντερ.
Με πρωταγωνιστή τον Χρήστο Τζόλη, ο οποίος ισοφάρισε στο 90', η Μπριζ πήρε ισοπαλία 3-3 με την Ατλέτικο και η πρόκριση θα κριθεί στη Μαδρίτη, ενώ ήδη στην επόμενη φάση είναι η Νιούκαστλ που διέλυσε 6-1 την Κάραμπαγκ στο Αζερμπαϊτζάν.
Ολυμπιακός - Μπάγερ Λεβερκούζεν 0-2
Μπριζ - Ατλέτικο Μαδρίτης 3-3
Πέρσι ένα γκολ στις καθυστερήσεις κόντρα στην Αταλάντα, είχε δώσει τη νίκη στη Μπριζ στον πρώτο αγώνα των play off του Champions League, με τους Βέλγους στη ρεβάνς να κάνουν περίπατο στο Μπέργκαμο (προηγήθηκαν 3-0, νίκησαν 3-1).
Σήμερα οι δευτεραθλητές Βελγίου, αν και βρέθηκαν να χάνουν με 0-2 στο πρώτο ημίχρονο από το πέναλτι του Άλβαρεζ (8') και το γκολ του Λούκμαν (45'+4') δεν το έβαλαν κάτω και με πρωταγωνιστή τον Χρήστο Τζόλη πέτυχαν μια τεράστια ανατροπή.
Στο 51' ο Ονιεντίκα και στο 60' ο Τρεσόλντι έφεραν το ματς στα ίσια με τους Βέλγους να αναζητούν γκολ νίκης, αλλά στο 79' ο Ορντόνιες στην προσπάθεια του να διώξει τη μπάλα την έστειλε στα δίχτυα της ομάδας για το 2-3.
Παρά το νέο σοκ, η Μπριζ βρήκε το κουράγιο να ξαναβγεί μπροστά και αφού έκανε κάποιες μικροευκαιρίες, στο 90' η ασίστ του Ονιεντίκα έβγαλε τον Τζόλη στο τετ α τετ με τον Έλληνα άσο να νικά τον Όμπλακ για το 3-3.
Μπόντο Γκλιμτ - Ίντερ 3-1
Στις τρεις τελευταίες αγωνιστικές της League Phase η Μπόντο, που μέχρι τότε είχε δύο ισοπαλίες, έπαιζε διαδοχικά με Ντόρτμουντ (εκτός), Σίτι (εντός) και Ατλέτικο Μαδρίτης (εκτός) γεγονός που έκανε όλους να την έχουν ξεγραμμένη.
Κι όμως οι απίθανοι Νορβηγοί, αφού πήραν ισοπαλία 2-2 στο Ντόρτμουντ, νίκησαν με 3-1 τη Σίτι στο γήπεδο τους και την τελευταία αγωνιστική αν και βρέθηκαν να χάνουν 1-0 στη Μαδρίτη νίκησαν 2-1 την Ατλέτικο και πέρασαν στους 16...
«Τυχαίο» θα σκέφτηκαν κάποιοι, αλλά σήμερα το βράδυ οι περσινοί πρωταθλητές Νορβηγίας έγιναν η πρώτη ομάδα που πετυχαίνει τρία γκολ εις βάρος ιταλικού κλαμπ με την Ίντερ να... παγώνει στον αρκτικό κύκλο και πλέον η ρεβάνς της άλλης εβδομάδας να γίνεται περίπλοκη.
Οι παίκτες της Μπόντο σ' ένα ακόμη ματς με μεγάλο αντίπαλο έπαιξαν το ποδόσφαιρο τους και δικαιώθηκαν με τον Φετ να ανοίγει το σκορ στο 20' και τον Εσπόζιτο να φέρνει την ισορροπία με τη συμπλήρωση μισής ώρας.
Οι νερατζούρι προσπάθησαν να αιφνιδιάσουν στην έναρξη του Β' ημιχρόνου έχοντας δοκάρι με τον Λαουτάρο και μια καλή εκτέλεση φάουλ του Αουγκούστο, αλλά μέσα σε τρία λεπτά ήρθαν τα απανωτά χαστούκια.
Στο 61' από το λάθος της άμυνας ο Χάουγκε έκανε το 1-2 και στο 64' ο Χεγκ από την ασίστ του Μπλόμπεργκ διαμόρφωσε το τελικό 3-1, με την Ίντερ να προσπαθεί, αλλά να μην μπορεί να βγάλει ουσιαστική αντίδραση ως το φινάλε!
Καραμπάγκ - Νιούκαστλ 1-6
Το ταξίδι το μακρινό Μπακού «τρόμαζε» τους Άγγλους, αλλά τελικά όπως αποδείχθηκε η επίσκεψη της στο εξωτικό Αζερμπαϊτζάν ήταν ένας υγιεινός περίπατος.
Με απόλυτο πρωταγωνιστή τον Άντονι Γκόρντον ο οποίος πέτυχε τέσσερα γκολ στο πρώτο ημίχρονο, έγινε ο κορυφαίος σκόρερ για τις «καρακάξες» στο Champions League, οι φιλοξενούμενοι έκαναν ότι ήθελαν τους Αζέρους που πήγαν στα αποδυτήρια μετά το 45' με το σκορ στο 0-5 (έβαλε ένα γκολ και ο Τιαό)!
Η Καραμπάγκ έβαλε το γκολ της τιμής με τον Τζαφαρκουλίγεφ στο 55', ωστόσο το κερασάκι στην τούρτα ήρθε και πάλι από τους Άγγλους με τον Μέρφι να διαμορφώνει το τελικό 1-6 στο 72'.
Τα αποτελέσματα των αγώνων της Τρίτης
Μονακό - Παρί 2-3
Μπενφίκα - Ρεάλ Μαδρίτης 0-1
Μπορούσια Ντόρτμουντ - Αταλάντα 2-0
Γαλατάσαραϊ - Γιουβέντους 5-2
Τα αποτελέσματα των αγώνων της Τρίτης
Μονακό - Παρί 2-3
Μπενφίκα - Ρεάλ Μαδρίτης 0-1
Μπορούσια Ντόρτμουντ - Αταλάντα 2-0
Γαλατάσαραϊ - Γιουβέντους 5-2
