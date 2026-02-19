Champions League: Λυτρωτής Τζόλης, χτύπησε στο 90' για το Μπριζ-Ατλέτικο 3-3, η απίθανη Μπόντο νίκησε 3-1 την Ίντερ, δείτε τα 19 γκολ





Ο βοηθός σήκωσε το σημαιάκι για οφσάιντ, όλοι στη Μπριζ τραβούσαν τα μαλλιά τους, αλλά τελικά το VAR έδειξε ότι ο Τζόλης καλυπτόταν με το 3-3 να είναι το τελικό σκορ και τη ρεβάνς της Μαδρίτης να είναι 100% ανοικτή.Στις τρεις τελευταίες αγωνιστικές της League Phase η Μπόντο, που μέχρι τότε είχε δύο ισοπαλίες, έπαιζε διαδοχικά με Ντόρτμουντ (εκτός), Σίτι (εντός) και Ατλέτικο Μαδρίτης (εκτός) γεγονός που έκανε όλους να την έχουν ξεγραμμένη.Κι όμως οι απίθανοι Νορβηγοί, αφού πήραν ισοπαλία 2-2 στο Ντόρτμουντ, νίκησαν με 3-1 τη Σίτι στο γήπεδο τους και την τελευταία αγωνιστική αν και βρέθηκαν να χάνουν 1-0 στη Μαδρίτη νίκησαν 2-1 την Ατλέτικο και πέρασαν στους 16...«Τυχαίο» θα σκέφτηκαν κάποιοι, αλλά σήμερα το βράδυ οι περσινοί πρωταθλητές Νορβηγίας έγιναν η πρώτη ομάδα που πετυχαίνει τρία γκολ εις βάρος ιταλικού κλαμπ με την Ίντερ να... παγώνει στον αρκτικό κύκλο και πλέον η ρεβάνς της άλλης εβδομάδας να γίνεται περίπλοκη.Οι παίκτες της Μπόντο σ' ένα ακόμη ματς με μεγάλο αντίπαλο έπαιξαν το ποδόσφαιρο τους και δικαιώθηκαν με τον Φετ να ανοίγει το σκορ στο 20' και τον Εσπόζιτο να φέρνει την ισορροπία με τη συμπλήρωση μισής ώρας.Οι νερατζούρι προσπάθησαν να αιφνιδιάσουν στην έναρξη του Β' ημιχρόνου έχοντας δοκάρι με τον Λαουτάρο και μια καλή εκτέλεση φάουλ του Αουγκούστο, αλλά μέσα σε τρία λεπτά ήρθαν τα απανωτά χαστούκια.Στο 61' από το λάθος της άμυνας ο Χάουγκε έκανε το 1-2 και στο 64' ο Χεγκ από την ασίστ του Μπλόμπεργκ διαμόρφωσε το τελικό 3-1, με την Ίντερ να προσπαθεί, αλλά να μην μπορεί να βγάλει ουσιαστική αντίδραση ως το φινάλε!Το ταξίδι το μακρινό Μπακού «τρόμαζε» τους Άγγλους, αλλά τελικά όπως αποδείχθηκε η επίσκεψη της στο εξωτικό Αζερμπαϊτζάν ήταν ένας υγιεινός περίπατος.Με απόλυτο πρωταγωνιστή τον Άντονι Γκόρντον ο οποίος πέτυχε τέσσερα γκολ στο πρώτο ημίχρονο, έγινε ο κορυφαίος σκόρερ για τις «καρακάξες» στο Champions League, οι φιλοξενούμενοι έκαναν ότι ήθελαν τους Αζέρους που πήγαν στα αποδυτήρια μετά το 45' με το σκορ στο 0-5 (έβαλε ένα γκολ και ο Τιαό)!Η Καραμπάγκ έβαλε το γκολ της τιμής με τον Τζαφαρκουλίγεφ στο 55', ωστόσο το κερασάκι στην τούρτα ήρθε και πάλι από τους Άγγλους με τον Μέρφι να διαμορφώνει το τελικό 1-6 στο 72'.