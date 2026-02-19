Βίντεο: Το... χρυσό γκολ του Τζόλη στο 89' για το 3-3 της Μπριζ με την Ατλέτικο
Χρήστος Τζόλης Κλαμπ Μπριζ Ατλέτικο Μαδρίτης

Το Έλληνας διεθνής της Μπριζ υπέγραψε το επικό 3-3 με τρομερό τελείωμα

Σε μια βραδιά που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη των οπαδών της Κλαμπ Μπριζ, ο Χρήστος Τζόλης απέδειξε γιατί θεωρείται ένας από τους πιο χαρισματικούς εξτρέμ της Ευρώπης, διαμορφώνοντας το απίστευτο 3-3 κόντρα στην Ατλέτικο Μαδρίτης του Ντιέγκο Σιμεόνε.

Όλα έδειχναν πως η Ατλέτικο θα «δραπετεύσει» από το Βέλγιο με μια τυχερή νίκη, μετά το αυτογκόλ του Ορντόνεζ. Όμως, στο 89ο λεπτό, η Μπριζ σε μια από τις τελευταίες της επιθέσεις η μπάλα έφτασε στον Ραφαέλ Ονιεντίκα που με μια πανέξυπνη και κάθετη μεταβίβαση, βρήκε τον Τζόλη στην πλάτη της άμυνας των «Ροχιμπλάνκος».

Ο Έλληνας διεθνής έδειξε την απόλυτη ψυχραιμία. Κοντρόλαρε την μπάλα υποδειγματικά, μπαίνοντας στην περιοχή από τα αριστερά. Πριν προλάβει ο Όμπλακ να κλείσει τη γωνία του, ο Τζόλης εξαπέλυσε ένα διαγώνιο, χαμηλό σουτ με το αριστερό, στέλνοντας την μπάλα στην απέναντι γωνία!

Το θρίλερ με το VAR
Για μερικά δευτερόλεπτα, η σιγή απλώθηκε στο «Γιαν Μπρέιντελ», καθώς ο βοηθός διαιτητή σήκωσε τη σημαία για οφσάιντ. Ο Τζόλης, όμως, ήταν σίγουρος, δείχνοντας αμέσως πως καλυπτόταν. Η εξέταση της φάσης από το VAR δικαίωσε τον Έλληνα άσο, δείχνοντας πως η κίνησή του ήταν απόλυτα συγχρονισμένη.

Μόλις ο διαιτητής έδειξε τη σέντρα, το γήπεδο «εξερράγη»! Η Μπριζ επέστρεψε από την κόλαση του 0-2 και του 2-3, με τον Τζόλη να βάζει την υπογραφή του σε ένα από τα πιο συναρπαστικά παιχνίδια στην ιστορία των Playoffs του Champions League.

Δείτε Επίσης