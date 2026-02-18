Παναθηναϊκός: Με Χέιζ-Ντέιβις και Ερνανγκόμεθ, εκτός οι Σορτς και Φαρίντ απέναντι στον ΠΑΟΚ
SPORTS
Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ Κύπελλο μπάσκετ Χουάντσο Ερναγκόμεθ Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις

Παναθηναϊκός: Με Χέιζ-Ντέιβις και Ερνανγκόμεθ, εκτός οι Σορτς και Φαρίντ απέναντι στον ΠΑΟΚ

Ο Παναθηναϊκός κάνει ντεμπούτο στις 20:00 κόντρα στον ΠΑΟΚ στο Final-8 του Κυπέλλου μπάσκετ

Παναθηναϊκός: Με Χέιζ-Ντέιβις και Ερνανγκόμεθ, εκτός οι Σορτς και Φαρίντ απέναντι στον ΠΑΟΚ
2 ΣΧΟΛΙΑ
Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ, στα ημιτελικά του final-8 του Κυπέλλου Ελλάδας απόψε (18/2, 20:00) στο ΚΓ Νέας Αλικαρνασσού στο Ηράκλειο Κρήτης.

Αντίστροφα μετρά για το ντεμπούτο του με την πράσινη φανέλα ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, ενώ στη δωδεκάδα βρίσκεται και ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ. Ο Ισπανός φόργουορντ ταξίδεψε στο Ηράκλειο το βράδυ της Τρίτης (17/2), καθώς είχε μείνει στην Αθήνα λόγω ασθένειας που τον κράτησε κλινήρη.

Ο Εργκίν Άταμαν αποφάσισε να αφήσει εκτός τους Τι Τζέι Σορτς και Κένεθ Φαρίντ για το ματς κόντρα στο σύνολο του Ζντοβτς.

Στη διάθεση του προπονητή του Παναθηναϊκού όσον αφορά στους μη Έλληνες παίκτες είναι οι Ναν, Γκραντ, Όσμαν, Χολμς, Χέιζ-Ντέιβις και Ερνανγκόμεθ.
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Η Mapei Hellas σε δυναμική αναπτυξιακή τροχιά και ρεκόρ κερδοφορίας!

Η Mapei Hellas σε δυναμική αναπτυξιακή τροχιά και ρεκόρ κερδοφορίας!

Το περασμένο οικονομικό έτος (2025) αποδείχθηκε εξαιρετικά αποδοτικό για τη γνωστή εταιρεία δομικών και χημικών υλικών, που φέτος κλείνει 25 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα και ατενίζει το μέλλον με περισσή αισιοδοξία.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης