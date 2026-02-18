Το περασμένο οικονομικό έτος (2025) αποδείχθηκε εξαιρετικά αποδοτικό για τη γνωστή εταιρεία δομικών και χημικών υλικών, που φέτος κλείνει 25 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα και ατενίζει το μέλλον με περισσή αισιοδοξία.
Παναθηναϊκός: Με Χέιζ-Ντέιβις και Ερνανγκόμεθ, εκτός οι Σορτς και Φαρίντ απέναντι στον ΠΑΟΚ
Ο Παναθηναϊκός κάνει ντεμπούτο στις 20:00 κόντρα στον ΠΑΟΚ στο Final-8 του Κυπέλλου μπάσκετ
Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ, στα ημιτελικά του final-8 του Κυπέλλου Ελλάδας απόψε (18/2, 20:00) στο ΚΓ Νέας Αλικαρνασσού στο Ηράκλειο Κρήτης.
Αντίστροφα μετρά για το ντεμπούτο του με την πράσινη φανέλα ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, ενώ στη δωδεκάδα βρίσκεται και ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ. Ο Ισπανός φόργουορντ ταξίδεψε στο Ηράκλειο το βράδυ της Τρίτης (17/2), καθώς είχε μείνει στην Αθήνα λόγω ασθένειας που τον κράτησε κλινήρη.
Ο Εργκίν Άταμαν αποφάσισε να αφήσει εκτός τους Τι Τζέι Σορτς και Κένεθ Φαρίντ για το ματς κόντρα στο σύνολο του Ζντοβτς.
Στη διάθεση του προπονητή του Παναθηναϊκού όσον αφορά στους μη Έλληνες παίκτες είναι οι Ναν, Γκραντ, Όσμαν, Χολμς, Χέιζ-Ντέιβις και Ερνανγκόμεθ.
